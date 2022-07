Saints Row: Reboot erscheint mit Cross-Gen-Play-Unterstützung

Wie der Publisher Deep Silver und die verantwortlichen Entwickler von Volition Inc in dieser Woche bekannt gaben, erreichte der Reboot der Open-World-Reihe „Saints Row“ nach der Verschiebung auf den Sommer 2022 nun offiziell den Gold-Status.

Somit kann der Titel wie geplant im kommenden Monat für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden. Ergänzend zur Verkündung des Gold-Status bestätigte ein Sprecher von Deep Silver gegenüber den englischsprachigen Kollegen von GamesRadar, dass der „Saints Row“-Reboot mit einer Unterstützung des Cross-Gen-Play-Features ausgeliefert wird.

Dies bedeutet in der Praxis, dass im Coop von „Saints Row“ ein generationsübergreifender Multiplayer geboten wird. Somit können Spieler und Spielerinnen mit einer PS4 mit der PS5-Community zusammenspielen. Selbiges gilt natürlich für die Xbox One- und Xbox Series X/S-Versionen.

Kein Cross-Play für die Konsolen

Wer auf einen plattformübergreifenden Multiplayer gehofft haben sollte, wird allerdings leer ausgehen. Ob ein mögliches Cross-Play-Feature für die Konsolen nachgereicht werden könnte, ist aktuell noch unklar. Der kooperative Multiplayer gehört zu den tragenden Features von „Saints Row“ und ermöglicht es euch dank des Drop In/ Drop Out-Features, jederzeit einer laufenden Partie eines Spielers oder einer Spielerin beizutreten, die auf der gleichen Konsole oder zumindest innerhalb der gleichen Konsolen-Familie unterwegs ist.

Im „Saints Row“-Reboot führt euer Weg in die fiktive Metropole Santo Ileso, in der die Saints in direkte Konkurrenz zu diversen Fraktionen treten und mit diesen um die Vorherrschaft auf den Straßen kämpfen. Indem ihr abwechslungsreiche Missionen und Nebenaufgaben in Angriff nehmt, baut ihr den Einfluss der Saints aus und erlangt so die Kontrolle über die Bezirke von Santo Ileso.

„Saints Row“ wird am 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

