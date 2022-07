Saints Row: Gold-Status verkündet – Der Reboot kann wie geplant erscheinen

Da das Open-World-Abenteuer laut Deep Silver und den verantwortlichen Entwicklern von Volition Inc. noch etwas mehr Zeit für den nötigen Feinschliff benötigte, entschlossen sich die beiden Studios seinerzeit dazu, „Saints Row“ vom Februar auf den August 2022 zu verschieben.

Wie bekannt gegeben wurde, müssen Fans der Reihe allerdings keine weitere Verschiebung befürchten. Stattdessen erreichte „Saints Row“ offiziell den Gold-Status und kann somit wie geplant im kommenden Monat für den PC und die Konsolen veröffentlicht werden. Auch wenn wir es hier mit einem Reboot zu tun haben, mit dem die kreativen Köpfe von Volition Inc. der Open-World-Serie den Weg in die Moderne ebnen möchten, sollen die beliebten Stärken der „Saints Row“-Reihe erhalten bleiben.

So werden Anhänger des schrägen Humors und der überzogenen Action, die die Reihe in den vergangenen Jahren auszeichnete, laut Entwicklerangaben auch dieses Mal auf ihre Kosten kommen.

Der Charakter-Editor steht schon jetzt bereit

Ihr übernehmt ein weiteres Mal die Kontrolle über die namensgebenden Saints und findet euch in der fiktiven Stadt Santo Ileso wieder, in der ihr mit verschiedenen Fraktionen um die Herrschaft kämpft. Um die Kontrolle über die verschiedenen Straßen und Bezirke zu erlangen, schließt ihr mit den Saints Missionen ab und legt euch dabei mit Fraktionen wie den Los Panteros, den Idols oder den Marshalls an.

Punkten wird der „Saints Row“-Reboot laut offiziellen Angaben unter anderem mit seinem umfangreichen Charakter-Editor sowie den zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, die euch in die Lage versetzen, euren Agenten individuell zu gestalten – unabhängig von dessen Geschlecht oder Herkunft. Der kostenlose Charakter-Editor von „Saints Row“ wurde bereits vor ein paar Wochen veröffentlicht und ermöglicht es euch, euren Hauptcharakter schon jetzt zu erstellen, um ihn pünktlich zum Release ins Spiel zu übertragen.

„Saints Row“ wird ab dem 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

#SaintsRow is officially gold – locked and loaded for August 23 – pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f — Saints Row (@SaintsRow) July 19, 2022

