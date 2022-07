Saints Row: Neues Video stellt die acht Stimmen für den Hauptcharakter vor

Mit „Saints Row“ soll am 23. August 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC der neueste Ableger der Sandbox-Actionspielreihe auf den Markt kommen. Die zuständigen Entwickler von Volition Inc. wollen den Spielern einen Reboot der Marke bieten, der auch einige neue Funktionen umfasst.

Nun haben die Verantwortlichen via Twitter einen Ausblick auf die Stimmen des Hauptcharakters „The Boss“ gewährt. Die Spieler werden die Auswahl aus acht unterschiedlichen Stimmen haben. Darunter finden sich vier maskuline sowie vier feminine Stimmen, die allesamt von unterschiedlichen Synchronsprecher eingesprochen werden. Dementsprechend sollten die Spieler ihren Charakter nach ihren Wünschen gestalten können.

Um bereits einen Eindruck von den Stimmen zu erhalten, sollte man sich das neueste Video anschauen. Unter den bekannten Synchronsprechern findet sich Antony Del Rio, der in der Vergangenheit bereits an Spielen wie „Metal Gear Solid V: Ground Zeroes“ und „Injustice 2“ beteiligt gewesen war.

In „Saints Row“ werden die Spieler nach Santo Ileso reisen. Dabei handelt es sich um eine lebendige fiktionale Stadt im amerikanischen Südwesten, die jedoch von der Kriminalität beherrscht wird. Gesetzlose Fraktionen kämpfen um die Macht, wobei eine Gruppe junger Freunde ein eigenes kriminelles Abenteuer beginnen, um an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen.

Boss Voice 5 has a moustache – and Antony Del Rio wants you to know it!

Welcome to The Saints, Boss #BeYourOwnBoss pic.twitter.com/nys4Ml3znN

— Saints Row (@SaintsRow) July 5, 2022