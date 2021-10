Saints Row: Fahrzeugkämpfe und Wingsuit in neuen Gameplay-Videos

Zu "Saints Row" ist ein weiteres Video eingetroffen. Diesmal werden die Fahrzeugkämpfe vorgestellt, die in der offenen Spielwelt ausgetragen werden.

Der Launch von "Saints Row" lässt bis 2022 auf sich warten.

Die Ankündigung von „Saints Row“ sorgte vor einigen Wochen für reichlich Kritik. Zu sehr entfernt sich das Reboot in den Augen vieler Spieler von der einst sehr überdrehten Serie. Während die Entwickler nicht die Absicht haben, nach der Trailer-Präsentation einen Rückzieher zu machen, zeigt ein neues Gameplay-Video, was euch hinsichtlich der Fahrzeugkämpfe erwartet.

Fahrzeuge sind ein fester Bestandteil

Denn nicht nur die Charaktere stehen im Mittelpunkt und können angepasst werden. Auch die Fahrzeuge bleiben in „Saints Row“ im Fokus und bieten euch die Möglichkeit, sie ebenso umfangreich an die eigenen Wünsche anzupassen und mit ihnen anschließend die Straßen unsicher zu machen.

„Die Fahrzeuganpassung in diesem Spiel ist enorm – wir haben mehr Möglichkeiten als je zuvor. Wenn du ein Fahrzeug anpasst, hast du die Möglichkeit, es zu speichern und es wird dann sicher in deiner Garage aufbewahrt“, so der zuständige Entwickler Volition.

Im unten eingebundenen Video seht ihr Schießereien, Verfolgungsjagden und einen Ausflug mit einem Motorrad. In einem vorangegangenen Video wurde der Schauplatz von „Saints Row“ vorgestellt. Anschauen könnt ihr euch den Clip in dieser Meldung.

Verkauft wird „Saints Row“ in mehreren Editions. Dazu gehören die Standardversion für rund 70 Euro, die Gold Edition für rund 100 Euro und die Platinum Edition für rund 110 Euro. Welche Inhalte euch damit erwarten, erfahrt ihr in der hier verlinkten Ankündigung.

Der Launch des Titels lässt noch eine Weile auf sich warten: Erscheinen wird „Saints Row“ am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Mehr News und Artikel zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht aufgelistet. Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf die Videoszenen werfen, die euch die Fahrzeugkämpfe vorstellen:

Wingsuit vorgestellt

In einem weiteren Video zu „Saints Row“ werden die Wingsuits vorgestellt, mit denen ihr aus der Volgelperspektive einen Blick auf den neuen Schauplatz werfen könnt. Den entsprechenden Clip könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

