Saints Row: Gameplay-Video zeigt die Welt von Santo Ileso

"Saints Row" soll bereits im Februar auf den Markt kommen.

Nach einigen Gerüchten machten Deep Silver und Volition im Sommer die Rückkehr von „Saints Row“ offiziell. Doch die Ankündigung sorgte nicht nur für Begeisterung. Vielmehr zog der erste Trailer zum Spiel reichlich Kritik nach sich, die sich auch in Zahlen ausdrücken lässt. Auf Youtube kommen auf rund 4.000 Daumen, die nach oben zeigen, mehr als 11.000 Daumen, die entgegengesetzt ausgerichtet sind.

Viele Spieler können sich offenbar nicht damit arrangieren, dass das Reboot, das sich offenbar vom völlig überdrehten Ansatz entfernt, recht gewöhnlich wirkt. Zum Beispiel fragt sich Olaf, wo die Penis-Keulen sind.

Ebenfalls konnten viele Fans der Reihe nicht viele Überschneidungen mit den vorherigen Spielen entdecken, was die Frage nach einem Namenswechsel aufkommen ließ. Immerhin stand „Saints Row“ einst für eine „politisch inkorrekte, laute und extrem schrille Alternative“ zur „GTA“-Serie.

Video liefert weitere Einblicke in Saints Row

Doch ist die Kritik berechtigt? Eine finale Antwort darauf werden wir erst im Zuge der Veröffentlichung erhalten. Doch zeigt ein aktuelles Video bereits, auf welchem Stand die Pre-Alpha-Version von „Saints Row“ ist. Der unten eingebettete Clip entführt euch in die Welt von Santo Ileso und zeigt zunächst eine motorisierte Ausfahrt, bei der es offenbar kaum Grenzen gibt. Später wird das Nachtleben erkundet, bevor ein Blick auf die weite Landschaft geworfen werden kann.

Falls euch das Gezeigte gefällt: Erscheinen wird „Saints Row“ am 25. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer noch recht jungen Themen-Übersicht. Nachfolgend die Videoszenen, die euch in die Welt von Santo Ileso eintauchen lassen:

