Roller Champions: Ist nach der dritten Season bereits Schluss? Das sagt Ubisoft

Kürzlich räumte der französische Publisher Ubisoft ein, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, den Shooter „Ghost Recon: Frontline“ und weitere Projekte einzustellen.

Nur kurze Zeit später meldete sich Giant Bombs Jeff Grubb zu Wort und wies darauf hin, dass er erfahren haben möchte, dass auch „Roller Champions“ zu den Titeln gehört, die Ubisoft nicht mehr weiterverfolgen wird. In diesem Fall sollte es seinen Quellen zufolge nach dem Abschluss der dritten Season so weit sein.

In der Zwischenzeit waren auch die Verantwortlichen von Ubisoft selbst für eine Stellungnahme zu haben und widersprachen den Angaben von Grubb. Wie versichert wurde, soll „Roller Champions“ auch weiterhin unterstützt werden.

Laut der aktuellen Stellungnahme von Ubisoft sind die Entwickler derzeit damit beschäftigt, das Feedback der „Roller Champions“-Community zu analysieren und auf Basis dessen verschiedene Verbesserungen vorzunehmen. Darüber hinaus ist die Rede davon, dass sich die Spieler und Spielerinnen auch über die dritte Season hinaus auf „spannende neue Inhalte“ freuen dürfen. Weitere Details zu diesen werden laut Ubisoft zu gegebener Zeit genannt.

Bevor neue Inhalte angekündigt und veröffentlicht werden, rücken zunächst nämlich erst einmal die diversen Verbesserungen in den Mittelpunkt der internen Bemühungen, mit denen die allgemeine Spielerfahrung der „Roller Champions“-Community verbessert werden soll. „Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass wir vor der Veröffentlichung neuer Inhalte von unseren Spielern alles richtig machen müssen, weshalb wir uns vorher die nötige Zeit nehmen“, führte Ubisoft in der Mitteilung an die Spieler und Spielerinnen aus.

„Roller Champions“ wurde 2019 erstmals vorgestellt und nach diversen Verschiebungen im Mai 2022 in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

Hello Champions! Let’s clear it out of the way first, Roller Champions isn’t getting cancelled, and Ubisoft fully supports it.

You can rest assured we’ll keep you updated as we roll forward.

Full statement: pic.twitter.com/U8mfQRZRoH

— Roller Champions (@RollerChampions) July 25, 2022