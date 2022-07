Roller Champions: Wird das Sportspiel schon bald eingestellt?

Den neuesten Gerüchten nach will Ubisoft „Roller Champions“ bald einstellen. Der Free-to-Play-Titel wurde erst im Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie für den PC und die Nintendo Switch veröffentlicht.

Das kürzlich veröffentlichte Sportspiel „Roller Champions“ könnte den neuesten Gerüchten nach das nächste Spiel sein, das von Ubisoft eingestellt wird. Der Titel wurde ursprünglich auf der E3 2019 vorgestellt und am 25. Mai 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie und den PC und die Nintendo Switch veröffentlicht.

Am vergangenen Wochenende war der bekannte Journalist und Insider Jeff Grubb beim XboxEra Podcast zu Gast und sprach davon, dass der Titel angeblich schon bald wieder eingestellt wird.

Reiht sich „Roller Champions“ zu den eingestellten Spielen ein?

In der neuesten Ausgabe des XboxEra Podcast sprach Jeff Grubb unter anderem auch über „Roller Champions“. Laut einer Quelle soll der Free-to-Play-Titel nach seiner dritten Saison eingestellt werden. Weitere Informationen darüber sind derzeit nicht bekannt, laut Grubb soll es sich dabei aber um eine „Eilmeldung“ handeln.

Nach der Vorstellung in 2019 war „Roller Champions“ eigentlich für einen Release in 2021 vorgesehen, musste jedoch auf 2022 verschoben werden. Am 25. Mai wurde das Sportspiel dann veröffentlicht, wurde von Ubisoft aber nicht sonderlich beworben. Auf der Streaming-Plattform Twitch kann „Roller Champions“ jedoch kaum Zuschauer anziehen. Im Durchschnitt sehen dem Titel zwischen 100 und 200 Interessierte auf der Plattform zu.

Falls Jeff Grubb mit dem Gerücht richtig liegt, reiht sich „Roller Champions“ in eine Liste von kürzlich beendeten Spielen ein. Wie Ubisoft bekanntgab, werden „Ghost Recon Frontline“, „Splinter Cell VR“ sowie zwei unangekündigte Spiele eingestellt. Darüber hinaus wurden das kommende „Avatar: Frontiers of Pandora“ sowie ein „unangekündigtes Premium-Spiel“ von Ubisoft verschoben. Laut Jason Schreier soll es sich bei dem zweiten Titel um „Assassin’s Creed Rift“ handeln.

