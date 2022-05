Roller Champions: Release-Termin angekündigt und neue Videos

Ubisoft bereitet sich auf den Launch von „Roller Champions“ vor, was heute mit der Nennung des Veröffentlichungstermins einherging. Dieser wurde recht knapp herausgegeben. Denn erscheinen wird der Titel schon in der kommenden Woche.

Demnach wird der Launch von „Roller Champions“ am 25. Mai 2022 als Free-to-Play-Sportspiel erfolgen. Unterstützt werden die Konsolen PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S sowie der PC – allerdings mit einer Einschränkung. Im Fall der Konsolen der neusten Generation erfolgt der Support über die Abwärtskompatibilität. Zu den unterstützten Features aller Systeme gehört das Cross-Play.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll „Roller Champions“ für Nintendo Switch, Stadia und Amazon Luna verfügbar gemacht werden. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr neue Videos zum anstehenden Launch.

Ein Ball, ein Tor und viele Punkte

In „Roller Champions“ treten zwei Dreierteams gegeneinander an und versuchen den Ball ins Tor zu befördern und als erstes Team fünf Punkte zu erreichen. Je mehr Runden in der Arena gedreht werden, umso höher ist die Punktevergabe

Während die Spieler in den Rängen emporklettern, werden immer bessere Stadien und Ligen freigeschaltet, bis hin zur Elite-Champions-Liga. Zudem sollen die Spieler die Möglichkeit bekommen, Fans für sich zu gewinnen, neue Karten zu entdecken, sich in zeitlich begrenzten Spielmodi zu messen und ihren Champion ganz individuell zu gestalten.

Und natürlich möchte Ubisoft auch Geld verdienen. Parallel zu den freischaltbaren Gegenständen können über den Roller Pass in jeder Saison exklusive kosmetische Belohnungen erworben werden.

Neben dem Cross-Play unterstützt „Roller Champions“ auf allen Plattformen ebenfalls Cross-Progression, sodass der Spielstand unabhängig von der Plattform fortgesetzt werden kann. Und dank des Skateparks, der als Treffpunkt fungiert, können sich Spielerinnen und Spieler treffen und üben oder einfach Mini-Spiele genießen. Nachfolgend die erwähnten Videos:

