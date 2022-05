Skull & Bones: Zwei Alterseinstufungen für Ubisofts Multiplayer-Piratenspiel

Update: Auch in Australien wurde „Skull & Bones“ mittlerweile eingestuft und mit einem M-Rating (empfohlen ab 15 Jahre) versehen. In der Beschreibung heißt es: „Erwachsenenthemen, Gewalt, Drogenkonsum, grobe Sprache und sexuelle Anspielungen, Online-Interaktivität und Käufe im Spiel.“

Es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Release von „Skull & Bones“ gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt.

Meldung vom 14. Mai 2022: Die Ankündigung von „Skull & Bones“ liegt einige Jahre zurück. Allerdings hatte es Ubisoft bei der Entwicklung nicht eilig und sorgte bislang nicht dafür, dass interessierte Spieler die virtuellen Meere befahren können. Immerhin wurde kürzlich der finale Veröffentlichungszeitraum eingegrenzt. Der Titel soll im laufenden Geschäftsjahr, also bis Ende März 2023, erscheinen.

Release vor Weihnachten?

Dass der Launch von „Skull & Bones“ tatsächlich näher als vermutet liegen könnte, lässt eine erste Alterseinstufung erahnen. Wieberichtet, wurde der Titel kürzlich in Südkorea eingestuft, was zunächst nur für die PC-Version gilt. Das südkoreanischen Game Management Committee beschreibt in der Einstufung unter anderem die Darstellung von Alkohol- und Drogenkonsum, sodass das Spiel (zumindest in Südkorea) nicht für Jugendliche geeignet ist.

Die frühe Alterseinstufung könnte bedeuten, dass „Skull & Bones“ im laufenden Kalenderjahr, also vor Weihnachten, die Konsolen und den PC erobern wird. In diesem Fall müsste Ubisoft bald für weitere Release-Infos sorgen. Zu früh käme die finale Veröffentlichung wahrlich nicht. Das Projekt startete als Ableger des 2013 eingeführten „Assassin’s Creed Black Flag“ und wurde mehrfach nach hinten katapultiert.

Im April wurde berichtet, dass die internen Playtests zu „Skull & Bones“ anlaufen. Wenige Wochen zuvor war von einem guten Fortschritt der Entwicklung die Rede. Es sei eine sehr vielversprechende neue IP, die sich zuerst auf den Multiplayer konzentriert und so im Einklang mit Ubisofts Strategie steht, Multiplayer-Wettbewerb und Koop in den Fokus zu rücken, so der CFO Frédérick Duguet damals in einem Statement.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones:

In „Skull & Bones“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines aufstrebenden Piratenkapitäns, der mit seinem Schiff die Weltmeere bereist, eine Crew zusammenstellt, Schätze in seinen Besitz bringt und auch gelegentlich in die Schlacht zieht. Gleichzeitig stehen die Spieler vor der Aufgabe, die eigenen Ressourcen zu verwalten, was Nahrung, Wasser und Munition mit einschließt. Beispielsweise kann eine mangelhafte Ernährung eine Meuterei hervorrufen.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren