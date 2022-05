Ubisoft: Release von Avatar und Skull & Bones eingegrenzt

Im jüngsten Geschäftsbericht wurden von Ubisoft mehrere Spiele beim Namen genannt, die vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres (bis Ende März 2023) veröffentlicht werden sollen.

Mit dabei ist ein Titel, auf den die Spieler seit etwa einem Jahrzehnt warten. Es handelt sich um Ubisofts Multiplayer-Piratenspiel „Skull & Bones“, das nach einer langen Zeit des Schweigens doch noch das Licht der Welt erblicken wird. Das Projekt startete als Ableger des 2013 erschienenen „Assassin’s Creed Black Flag“ und wurde mehrfach verschoben.

Neues Avatar für laufendes Geschäftsjahr geplant

Durchgesickerte Gameplay-Aufnahmen des technischen Playtests von „Skull & Bones“ tauchten bereits. Und es scheint, dass die Dinge langsam voranschreiten. Einen genauen Temin für die Veröffentlichung nannte Ubisoft allerdings nicht.

Ebenfalls im laufenden Geschäftsjahr soll Ubisofts „Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheinen. Das vom „The Division“-Studio Massive Entertainment entwickelte Spiel wurde vor mehr als fünf Jahren angekündigt.

Wie bei „Skull & Bones“ kam es bei „Avatar: Frontiers of Pandora“ nicht zur Nennung eines präzisen Veröffentlichungstermins. Der Titel könnte zumindest in der Nähe der diesjährige „Avatar“-Filmfortsetzung „The Way of Water“ positioniert sein. Sie soll im Dezember in die Kinos kommen und zeigte sich kürzlich in einem Trailer.

Und dann wäre da noch „Mario + Rabbids Sparks of Hope“, das ihr nicht auf der PS4 oder PS5 erleben könnt. Denn es handelt sich um ein Switch-exklusives Strategiespiel, das bei Ubisoft Milan entsteht. Erscheinen wird es laut der heutigen Ankündigung spätestens im März 2023. Allerdings klingt das Weihnachtsquartal durchaus gewinnbringender.

In den neusten Finanzergebnissen spricht Ubisoft ebenfalls von „anderen aufregenden Titeln“, die in diesem Jahr erscheinen und als Premium-Spiele sowie als Free-to-Play-Veröffentlichungen basierend auf den Ubisoft-Marken etabliert werden sollen.

Umsätze und Gewinne gingen zurück

Auch auf die blanken Geschäftszahlen ging der französische Publisher im neusten Finanzbericht ein. Erstmals in der Unternehmensgeschichte konnten drei große Ubisoft-Marken innerhalb eines Jahres jeweils mehr als 300 Millionen Euro einspielen. Dazu gehören „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Rainbow Six“. Konkrete Verkaufszahlen wurden nicht genannt.

Insgesamt sah es für Ubisoft weniger rosig aus, denn fast alle Zahlen des Unternehmens waren rückläufig: Der Umsatz sank im vergangenen Fiskaljahr, das bis Ende März 2022 lief, auf 2,128 Milliarden Euro (-5 Prozent), das Betriebsergebnis auf 241,5 Millionen Euro (-16,6 Prozent).

