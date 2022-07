Ubisoft: Ghost Recon Frontline und weitere Produktionen eingestellt

Während „Avatar Frontiers of Pandora“ von Ubisoft lediglich verschoben wurde, setzte der französische Publisher bei anderen Projekten den finalen Rotstift an. Eingestellt wurden „Ghost Recon Frontline“, „Splinter Cell VR“ und zwei unangekündigte Spiele.

Ubisoft begründet den Entwicklungsstopp mit einem veränderten finanziellen Umfeld, auf das sich der Publisher einstellen möchte. Alle vier Entscheidungen seien Teil der umfassenderen Strategie des Unternehmens, „sich noch stärker auf die größten Entwicklungsmöglichkeiten zu konzentrieren“.

„Ghost Recon Frontline“ befand sich bei Ubisoft Bukarest in der Entwicklung, während „Splinter Cell VR“ von Ubisofts Red Storm Studio produziert wurde, das Unterstützung von Reflections erhielt.

Mit „Ghost Recon Frontline“ wollte Ubisoft im Bereich der Battle-Royale-Spiele mitmischen und Gruppen von vier Spielern auf das Schlachtfeld schicken, um auf einer großen Karte gegen mehr als 100 Spieler anzutreten.

Die Reaktionen der Spieler auf die Ankündigung waren weitgehend negativ, was Ubisoft dazu veranlasste, die Tests auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Zu den unangekündigten Spielen liegen keine weiteren Einzelheiten vor.

Zahlen aus dem Geschäftsbericht

Die Einstellungen und Verschiebungen gehen mit einer für Ubisoft schwierigen Marktsituation einher. Für die drei Monate des heute vorgestellten Geschäftsquartals, das am 31. März 2022 endete, verzeichnete der Publisher einen Umsatz von 318,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 9,8 Prozent gegenüber den 353 Millionen Euro, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt wurden, entspricht.

Die Nettobuchungen kletterten auf 293,3 Millionen Euro und lagen damit leicht über dem vom Unternehmen prognostizierten Ziel von etwa 280 Millionen Euro, jedoch zehn Prozent unter den 326 Millionen Euro, die im ersten Quartal 2021 erzielt wurden.

Frédérick Duguet, Chief Financial Officer von Ubisoft, führte die Ergebnisse im ersten Quartal auf die „besser als erwartete Performance“ der Flaggschiff-Franchises „Assassin’s Creed“ und „Rainbow Six Siege“ zurück.

Ubisoft geht in einer Prognose davon aus, dass die Nettoeinnahmen im zweiten Quartal mit 270 Millionen Euro etwas niedriger ausfallen werden. Der Publisher erwartet jedoch, dass das Wachstum für das gesamte Jahr deutlich höher ausfallen sollte, mit einem Ziel von etwa 400 Millionen Euro.

Für das 4. Quartal 2022 sind zwei große Veröffentlichungen geplant, darunter „Mario + Rabbids: Spark of Hope“ am 20. Oktober 2022 für die Switch sowie das mehrfach verschobene „Skull and Bones“ am 8. November 2022 für Konsolen und PC. Ebenfalls bereitet sich das Unternehmen auf die Veröffentlichungen von neue Staffeln der Live-Service-Titel „For Honor“, „Riders Republic“, „Roller Champions“, „The Crew 2“ und „Rainbow Six Siege“ vor.

