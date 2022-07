Avatar Frontiers of Pandora: Ubisoft verschiebt die Veröffentlichung

Ubisoft hat die Veröffentlichung von "Avatar: Frontiers of Pandora" verschoben. Erscheinen wird der Titel aktuellen Planungen zufolge erst im Geschäftsjahr 2023/24, das am 31. März 2024 endet.

Der Publisher Ubisoft und der Entwickler Massive Entertainment haben die Veröffentlichung von „Avatar: Frontiers of Pandora“ verschoben. Bisherigen Planungen zufolge sollte der Titel vor dem 31. März 2023 auf den Markt gebracht werden. Doch daraus wird nichts.

Ubisoft geht nun davon aus, dass „Avatar: Frontiers of Pandora“ bis zum 31. März 2024 veröffentlicht werden kann. Das teilte der Publisher im jüngsten Umsatzbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 mit. Es ist davon auszugehen, dass der Ubisoft-CEO Yves Guillemot während der heute stattfindenden Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen des Publishers weitere Details liefern wird.

Neue Technologie soll voll ausgeschöpft werden

„Avatar: Frontiers of Pandora wird nun im Jahr 2023/24 erscheinen“, heißt es in der Pressemitteilung. Man habe sich dazu entschlossen, ein innovatives immersives Erlebnis zu liefern, das die „Vorteile der New-Gen-Technologie voll ausschöpft“.

Grund für diese Herangehensweise sei es, dass diese „erstaunliche globale Unterhaltungsmarke eine große mehrjährige Chance für Ubisoft darstellt“.

Ursprünglich sollte „Avatar: Frontiers of Pandora“ zeitnah zu James Camerons „Avatar: The Way of Water“ erscheinen, der bisherigen Planungen zufolge im Dezember 2022 in den Kinos anlaufen wird.

Ebenfalls wird laut Ubisoft im Geschäftsjahr 2023/24 ein „unangekündigtes Premium-Spiel“ veröffentlicht, das bereits für das Geschäftsjahr 2022/23 geplant war. Näher ins Detail ging der französische Publisher bei dieser Verschiebung nicht.

Laut Ubisoft spiegeln die Verzögerungen einerseits die aktuellen Einschränkungen in der gesamten Branche wider. Andererseits möchte das Unternehmen daran arbeiten, „die effizientesten Arbeitsbedingungen zu schaffen, um sowohl Flexibilität für die Teams als auch eine hohe Produktivität zu gewährleisten“.

Mit „Avatar: Frontiers of Pandora“ erwartet die Spieler ein First-Person-Action-Adventure, das in einer offenen Welt angesiedelt ist und auf den Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC, Stadia und Luna in Angriff genommen werden kann. Der Titel wird von Massive Entertainment, dem Studio hinter der „The Division“-Reihe, in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt.

