Call of Duty Vanguard & Warzone: Judgment Day Bundle führt T-800 und T-1000 ein

Call of Duty Vanguard & Warzone:

Schon in Kürze liefern sich zwei Androide aus der Zukunft hitzige Schlachten in „Call of Duty“. Ab Montag, dem 1. August, ist nämlich das Judgment Day Bundle im Shop erhältlich. Den ganzen Monat lang haben die Spieler Zeit, sich eines von zwei exklusiven Ultra Operator Bundles zu kaufen.

Das eine Paket enthält den T-800, das andere den deutlich weiter entwickeltem Widersacher T-1000 zusammen. Beide Figuren stammen aus dem Kultfilm „Terminator 2: Tag der Abrechnung“, der im Jahr 1991 das Publikum begeisterte.

Im erstgenannten Bundle sind neben dem T-800 inklusive Skin-Varianten weitere kosmetische Gegenstände enthalten:

Zwei Waffen-Blueprints mit Leuchtspurmunition

ein Emblem

der Finisher-Move „Terminiert“

das Highlight Intro „Vertrau mir“

MVP-Highlight „Er wird es überleben“

ein Anhänger

ein Emblem mit dem Schriftzug „Ich komme wieder“

Beim T-1000 sieht der Inhalt folgendermaßen aus.

Mehrere Skin-Optionen

Drei Waffen-Blueprints

der Finisher-Move „Blocker-Entferner“

das Highlight-Intro „Ich bin dran“

das MVP-Highlight „Ich würde mir keine Sorgen machen“

eine Visitenkarte

ein animiertes Emblem

eine Uhr

Wer gleich beide Bundles kauft, bekommt ein weiteres Waffen-Blueprint und einen Anhänger dazu.

Zeitlich begrenzter Spielmodus kommt

Passend zu den „Terminator“-Bundles wird zwischen dem 11. und 24. August ein zeitlich begrenzter Spielmodus angeboten. Hier können die Teilnehmer an den Kaufstationen außergewöhnlich viel Rüstung erwerben. Jedes Mal, wenn der Kreis kleiner wird, sinken die Ausrüstungskosten. Bis zu acht Herausforderungen lassen sich abschließen, um entsprechende Belohnungen zu erhalten. Zusätzlich ist von sieben versteckten Herausforderungen die Rede.

Um das Crossover weiter auszureizen, bietet Activision noch exklusive Kleidungsstücke im „Call of Duty“-Shop an. Zwei verschiedene T-Shirts stehen zur Auswahl, die auf dem Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger basieren.

Nicht zum ersten Mal sind Filmfiguren in „Call of Duty“ spielbar. Letztes Jahr hielten mit Rambo und John McClane zwei Actionhelden aus den 80er-Jahren in „Black Ops Cold War“ und „Warzone“ Einzug.

Der Trailer zum Judgment Day Bundle:

