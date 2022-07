Modern Warfare 2: Zeitraum der offiziellen Multiplayer-Enthüllung bekannt?

Anfang des Monats erreichte uns das Gerücht, dass die Multiplayer-Beta des kommenden Shooters "Call of Duty: Modern Warfare 2" im September an den Start geht. Aktuellen Berichten zufolge könnte die offizielle Enthüllung des Multiplayers kurz vor dem Start der Beta erfolgen.

Mit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ entsteht bei den Entwicklern von Infinity Ward aktuell der neueste Ableger der langlebigen Shooter-Serie für die Konsolen und den PC.

Bereits Anfang des Monats erreichte uns das Gerücht, dass im September 2022 eine Beta stattfinden wird, in deren Rahmen der Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ auf Herz und Nieren getestet werden soll. Entsprechen die Insider-Informationen den Tatsachen, dann erhält zunächst die PlayStation-Community Zugriff auf die Beta und kann am 15. September 2022 loslegen.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson berichtet, wird im September 2022 nicht nur die Multiplayer-Beta starten. Darüber hinaus soll ebenfalls im September und kurz vor dem Start der Beta der Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ enthüllt werden.

Bleibt Infinity Ward der Tradition treu?

Überraschend käme eine Enthüllung des Multiplayers im September 2022 übrigens nicht, da die verschiedenen Entwickler der „Call of Duty“-Reihe den Monat September in der Vergangenheit gerne nutzten, um die Mehrspieler-Komponente kommender Serienableger vorzustellen.

Während der Multiplayer von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ beispielsweise am 9. September 2020 vorgestellt wurde, erfolgte die erstmalige Präsentation des Multiplayers von „Call of Duty: Vanguard“ am 7. September 2021. Daher wäre es gut möglich, dass Tom Henderson mit seiner Vorhersage ein weiteres Mal Recht behält. Eine offizielle Stellungnahme seitens Activision oder der verantwortlichen Entwickler von Infinity Ward zu den aktuellen Gerüchten um die Multiplayer-Beta beziehungsweise die nahende Enthüllung der Mehrspieler-Komponente stehen allerdings noch aus.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird ab dem 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein und laut offiziellen Angaben über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Quelle: TryHardGuides

