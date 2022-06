Call of Duty Modern Warfare 2: Vault Edition und Cross Gen-Bundle können vorbestellt werden

Call of Duty Modern Warfare 2:

"Call of Duty: Modern Warfare 2" kann mittlerweile vorbestellt werden. Möglich ist das im PlayStation Store, wo zwei Editions gelistet werden. Sie kosten rund 80 und 110 Euro.

Nach der Enthüllung des gestrigen Reveal-Trailers zum kommenden Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ können Interessenten ab sofort damit beginnen, den Infinity Ward-Titel vorzubestellen. Während bei den großen Handelsketten noch keine Exemplare entdeckt werden konnten, was sich in den kommenden Stunden oder Tagen ändern sollte, verweilen im PlayStation Store zwei Editions im Vorverkauf.

Dabei handelt es sich einerseits um das Cross-Gen-Bundle, das einen Zugriff auf die Versionen für PS4 und PS5 gewährt. Es schlägt mit 79,99 Euro zu Buche. Eine reguläre Standard Edition für PS4 oder PS5 ist im Store momentan nicht gelistet.

Hinzu gesellt sich die Vault Edition von „Call of Duty: Modern Warfare 2“. Sie ist etwas reichlicher bestückt und kostet 109,99 Euro. Käufer dieser Edition können den Shooter ebenfalls mit allen individuellen Besonderheiten und Vorteilen sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 spielen.

Inhalte der Modern Warfare 2-Editions

Nachfolgend haben wir die Inhalte der beiden verfügbaren Editions aufgelistet und Links zu den jeweiligen Produkteinträgen im PlayStation Store eingebunden:

Cross-Gen Bundle

Modern Warfare 2 für PS4 und PS5

Vorabzugang zur offenen Beta

Produkteintrag im PlayStation Store

Vault Edition

Modern Warfare 2 für PS4 und PS5

Vorabzugang zur offenen Beta

Ghost-Legacy-Paket in MW/WZ

Rotes Team 141-Operator-Paket

FJX Cinder-Waffentresor

Battle Pass (1 Saison)

50 Stufensprünge

Produkteintrag im PlayStation Store

Weitere Details zur Vault Edition

Das Operator-Paket der Vault Edition umfasst vier spielbare Multiplayer-Operatoren, darunter Ghost, Farah, Price und Soap, die jeweils ein spezielles Outfit tragen. Sie wurden dem Söldner Ghost nachempfunden und speziell für die Erledigung von Aufgaben angefertigt.

Der FJX Cinder-Waffentresor umfasst „Werkzeuge für die härtesten Missionen“. Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt geteilt werden. Weitere Bestandteile der Vault Edition sind der Season One Battle Pass und 50 Tier Skips, die ohne Zusatzkosten vergeben werden.

Das Ghost Legacy-Pack ist mit mehr als 20 Items ausgestattet, die sofort in „Modern Warfare“ aus dem Jahr 2019 und „Warzone“ verwendet werden können. Das Paket umfasst eine Sammlung von zuvor veröffentlichten „Modern Warfare Bundle“-Inhalten, die zur Feier des Task Force 141-Icons erstellt wurden, darunter zwölf Ghost Operator-Skins und zehn Sturmgewehr-Waffen-Blaupausen.

Bei den Operator-Skins handelt es sich:

Kieferknochen

Letzter Atemzug

Unterkiefer

Verfolgt

Abrechner

Dunkle Vision

Klassischer Ghost

Wintertheater

Düsterer Wald

UDT-Ghost

Erscheinung

Azrael

Die Waffenbaupläne gelten für:

Oscar Mike

K2

Lohn der Sünde

Primis

Der Flut entgegen

Grundrauschen

Königliche Pracht

Springspinne

Florin

Die Trennung

Weitere Details zu den Editions findet ihr auf der offiziellen Webseite von „Call of Duty“.

Open Beta zuerst auf PS4 und PS5

Vorbesteller einer beliebigen Version von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ können früher als andere Spieler an den Beta des Shooters teilnehmen. Der genaue Starttermin hängt auch davon ab, auf welcher Plattform die Spieler unterwegs sind. Denn einmal mehr beginnt die Testphase zeitexklusiv auf den aktuellen PlayStation-Konsolen.

So heißt es auf dem PlayStation Blog: „Jede digitale und physische Vorbestellung von Modern Warfare 2 gewährt einen frühen Zugang zur Open Beta des Spiels, zuerst auf PlayStation.“ Beta-spezifische Termine und Details sollen in den kommenden Wochen folgen. Doch in einem geleakten Trailer war von einer mindestens fünftägigen Exklusivzeit die Rede.

Erscheinen wird „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

