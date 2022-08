Chernobylite: Geisterstadt, Saison Eins und neues Update ab heute zum Download

Spieler von "Chernobylite" können neue Inhalte laden, darunter kostenlose Erweiterungen und kostenpflichtige Packs. Zudem wurden mit einem Update Verbesserungen an "Chernobylite" vorgenommen.

The Farm 51 hat für „Chernobylite“ eine Erweiterung namens „Geisterstadt“ veröffentlicht, die dem Hauptspiel eine neue Karte spendiert. Damit werden Spieler in den Prypjat-Wohnbezirk geschickt und können dort eine Reihe von Nebenaufgaben in Angriff nehmen.

Update nimmt Verbesserungen vor

Wahlweise können Spieler ebenfalls das kostenpflichtige Kosmetikpaket „Todesfrost“ kaufen. Eine zweite kostenlose Erweiterung namens „Saison Eins“ umfasst zudem das Abenteuer „Erinnerung an dich“, eine kostenlose Armbrust und neue Gegenstandseffekte aus dem kostenpflichtigen Paket „Blue Flames“.

Eingeführt wurden die Erweiterungen mit einem Update, das Fehler im Spiel behebt und laut Entwickler Optimierungen vornimmt. Die Änderungen gelten für die Konsolenversionen der alten und neuen Generation.

Im Changelog werden die folgenden Änderungen aufgelistet:

Backup-Daten auf PS4/PS5 implementiert, um das Problem der beschädigten Speicherstände zu beheben

Die allgemeine Spielperformance wurde verbessert

[UI] Die Bild- und Schriftgröße wurde für eine bessere Sichtbarkeit leicht erhöht

[UI] Einige Korrekturen für das Schnellmenü hinzugefügt

Die Lokalisierung für brasilianisches Portugiesisch und Spanisch wurde aktualisiert

Audio im letzten Level korrigiert

Der Dialog im Endkampf von Black Stalker wurde korrigiert

Der Blocker im Heist-Level wurde behoben, wenn ein schneller Dialogsprung dazu führte, dass der Spieler nach dem Dialog keine Eingaben erhielt

Automatisches Speichern bei bestimmten Ereignissen – nach dem Töten eines ganzen gegnerischen Trupps, bei Beendigung von Dialogen und bei Erhalt von Missionsbeute – wurde hinzugefügt

Unbeabsichtigter Tod im Ariadna-Gerätelevel beim Verlassen des Pfades wurde entfernt

Verbesserte Performance auf dem Lenin-Platz in Pripjat

Zeitleiste für den Tschernohost-Sound behoben

Behebung von Speicherproblemen – das Spiel friert nicht mehr während Begegnungen und Ereignissen auf verschiedenen Karten ein

Die Sichtbarkeit von NPCs in den Ariadna-Levels wurde behoben.

Ebenfalls weist The Farm 51 darauf hin, dass Spieler zum ersten Jahrestag des Spiels an der Schwarzer-Stalker-Plüschtier-Kampagne teilnehmen können, die bis zum 25. August 2022 laufen wird. Die Kampagne gilt als erfolgreich, sobald mindestens 200 Maskottchen bestellt wurden.

Die DLCs „Geisterstadt“ und „Saison Eins“ können auf den Plattformen PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S kostenlos heruntergeladen werden. Die Pakete „Todesfrost“ und „Blaue Flammen“ kosten jeweils 3,99 Euro. Zudem ist „Chernobylite“ im PlayStation Store im Sale.

