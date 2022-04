Chernobylite: New-Gen-Update für PS5 veröffentllicht

„Chernobylite“ wurde mit einem New-Gen-Update für die zusätzlichen Möglichkeiten der PS5 und Xbox Series X fit gemacht. Außerdem könnt ihr die Upgrade-Version des Titels ab sofort als eigenständige Edition erwerben – sowohl digital als auch im klassischen Handel. Bei Amazon werdet ihr momentan für weniger als 35 Euro fündig.

Die Macher versprechen auf der PS5 und Xbox Series X optimierte New-Gen-Grafikoptionen, darunter eine dynamische 4K-Auflösung mit 30-FPS-Obergrenze oder 1080p mit 60 FPS. Und dank der PS5-DualSense-Unterstützung könnt ihr laut Hersteller spüren, wie sich der bestrahlte Schotter unter euren Füßen bewegt. Ebenfalls werden auf der PS5 Aktivitätskarten unterstützt.

Saison-Eins-Blaue-Flamme-Update für Konsolen im Sommer

Auch weitere Inhalte nahen: Im Sommer wird auf Konsolen das Saison-Eins-Blaue-Flamme-Update veröffentlicht. Es führt eine kostenlose Mission mit dem Titel „Erinnerungen an dich“ ein. Euch erwarten Sammelobjekte, die Stiller-Assassine-Armbrust sowie das Blaue-Flamme-Kosmetikpaket inklusive Clownsmaske, Flammenwaffeneffekt und mehr.

Für 2022 sind drei weitere Inhaltsupdates geplant. Das nächste heißt „Saison-Zwei-Rote-Bäume“ und bietet eine Story-Erweiterung, eine neue Karte und Nebenaufgaben. Es erscheint kostenlos im 2. Quartal 2022 – zunächst aber nur für den PC.

All In! Games und The Farm 51 weisen ebenfalls darauf hin, dass 100 Prozent der Einnahmen aus dem digitalen Wohltätigkeitspaket-DCL von „Chernobylite“ an die Pure Heart Foundation gehen. Damit sollen die Opfer des laufenden Angriffskriegs der russischen Föderation unterstützt werden. Dieses Wohltätigkeitspaket ist bis zum 14. März 2023 zumindest auf Steam, Epic Games Store und GOG verfügbar.

„Chernobylite“ kam im vergangenen Jahr für PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Die meisten Tests wurden der PC-Version zugeordnet, die auf einen Metascore von 75 kam. Im Fall der PS4-Fassung kam lediglich ein Metascore von 60 zustande, der deutlich von der Xbox One-Wertung (82 bei 7 Tests) abweicht. Da allerdings nur vier Tests, darunter eine 40er-Wertung, zugeordnet wurden, ist der PS4-Score nicht allzu aussagekräftig.

