Chernobylite: Current-Gen-Versionen und erstes DLC mit Termin angekündigt

„Chernobylite“ kommt in diesem Jahr auf die aktuellen Konsolen. Den genauen Erscheinungstermin gab heute der Publisher All in! Games bekannt: Ab dem 21. April wird das Science-Fiction-lastige Horror-Rollenspiel auch auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar sein.

Laut Piotr Zygadlo, dem Geschäftsführer des Publishers, habe „Chernobylite“ einen würdigen Platz unter den besten Indie-Spielen des vergangenen Jahres eingenommen. Daher sei der logische nächste Schritt eine Current-Gen-Version. Die PS5-Spieler werden sich zwischen einer digitalen und einer physischen Edition entscheiden dürfen. Letztere wird von Perp Games vertrieben.

Zwei Grafikmodi und Raytracing enthalten

In visueller Hinsicht soll das Spiel stark überarbeitet werden. Die Spieler können sich auf zwei Grafikmodi und eine Raytracing-Unterstützung freuen. Der erstgenannte Modus bietet eine dynamische 4K-Auflösung und 30 FPS, während Modus Nummer zwei 60 Bilder pro Sekunde und Full-HD wiedergibt. Selbstverständlich wird die PS5-Version den DualSense-Controller vollwertig unterstützen und auch die Aktivitätskarten kommen zum Einsatz.

Darüber hinaus wird am genannten Termin eine erweiterte PC-Edition und das erste DLC „Blue Flames“ erscheinen. In der Download-Erweiterung ist unter anderem ein Story-Abschnitt enthalten, in dem ihr mehr über die Hintergrundgeschichte von Tatyana erfährt. Zusätzlich werden eine neue Waffe und ein kostenpflichtiger Inhalt eingeführt. Fans von „Chernobylite“ sollten sich den 21. April also im Kalender fett anstreichen.

Weitere Meldungen zu „Chernobylite“:

„Chernobylite“ kostet im PlayStation Store 29,99 Euro. Wer das Spiel auf einer beliebigen Plattform schon besitzt, wird ein kostenfreies Upgrade auf die neue Version vornehmen können.

Weitere Meldungen zu Chernobylite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren