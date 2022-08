Cult of the Lamb: Die vier Bischöfe des alten Glaubens im neuen Trailer

Cult of the Lamb:

Das kultische Roguelike "Cult of the Lamb" hat eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung einen neuen Trailer rund um die vier Bischöfe des alten Glaubens erhalten.

In den letzten Jahren hatten Roguelikes Hochkonjunktur und das kommende Abenteuer „Cult of the Lamb“ konnte mit seinem süßen und zugleich düsteren Artstyle die Spieler begeistern, als es auf den verschiedensten Showcases vorgestellt wurde. Nun steht die Veröffentlichung unmittelbar bevor, weshalb uns Devolver Digital und das verantwortliche Entwicklerstudio Massive Monster einen weiteren Trailer präsentieren.

Setzt euren Glauben durch!

Ab dem 11. August 2022 wird man sich auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC einen eigenen Kult aufbauen können. Dabei wird man sich mit treuen Anhängern, blutigen Opfergaben und einigen rachsüchtigen Gottheiten auseinandersetzen müssen, um den Alltag des Kults zu bestreiten.

Der neue Trailer befasst sich bereits mit den vier Bischöfen des alten Glaubens, die einige Überraschungen parat halten, die euren Kreuzzug stoppen sollen. Dadurch wird auch jeder Lauf durch einen Dungeon eine vollkommen eigene Erfahrung, da die Waffen, Flüche, Pfade und Buffs verändert werden.

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb:

Auf Steam steht bereits eine Demo zu „Cult of the Lamb“ zum Download bereit. Alternativ kann man sich auch den neuesten Trailer anschauen, um einen Eindruck von dem Roguelike zu erhalten.

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren