Cult of the Lamb: Neue Trailer stellen Grundlagen und Charaktere vor

Ab dem 11. August könnt ihr in "Cult of the Lamb" endlich eure Kult-Fantasien ausleben und eine eigene Sekte mit abgedrehten Mitgliedern und diabolischen Gottheiten gründen. Die Grundlagen dafür und welche Charaktere ihr bei eurem Ausflug als Kultanführer trefft, verraten jetzt zwei neue Trailer zum kommenden Roguelike.

Kult-Spiele gibt es eine ganze Menge: Uncharted zum Beispiel, Dark Souls oder Red Dead Redemption. Spiele über Kults sind allerdings immer noch in der Minderheit und das am 11. August erscheinende „Cult of the Lamb“ will diese Sparte mit einer gehörigen Portion Roguelike-Action erweitern.

Im knuffig wirkenden Spiel von Entwickler Massive Monster baut ihr als gläubiges Schaf nämlich euren eigenen Kult auf, mit treuen Anhängern, blutigen Opfergaben, rachsüchtigen Gottheiten und alles was sonst noch zum Alltag des Kultlebens dazugehört. In die entsprechende Stimmung versetzen euch zwei frisch veröffentlichte Trailer.

Cult of the Lamb: Roguelike für Kultisten im Schafspelz

Dort bereitet man angehende Kultisten schon einmal auf das Leben als Anführer vor, denn ihr müsst euren verlorenen Lämmchen schließlich den richtigen Weg zeigen. Um die treuen Lämmchen zu finden und zu retten, müsst ihr aber als erstes in gefährliche Dungeons hinabsteigen und die falschen Propheten aus dem Weg räumen.

Sobald ihr das erledigt habt, könnt ihr euch dem Kult-Alltag widmen und zusammen mit den geretteten Anhängern eure ganz eigene Gemeinde aufbauen. Eure Lämmchen wollen schließlich gefüttert, umsorgt und beschenkt werden, damit ihr Glaube ins schier Unermessliche steigt und sie dazu bereit sind, wirklich alles für ihren Anführer und Gott zu tun.

Wenn ihr dabei nicht überzeugend genug vorgeht, kann es passieren, dass einzelne Anhänger ihren Glauben verlieren und den Kult verlassen wollen. Das könnt ihr natürlich nicht zulassen und müsst alles daran setzen, sie wieder auf den richtigen Weg zu führen.

Glücklicherweise stehen euch bei euren schwierigen Aufgaben auch einige tatkräftige Charaktere zur Seite, die ihr auf eurem Weg als Kultanführer treffen werdet. Da wäre zum Beispiel Ratau, der euch als Mentor unter die Arme greift und immer für eine Partie Knucklebones zu haben ist.

Clauneck hingegen verwaltet die Karten des Schicksals und kann euch mit verschiedenen Verbesserungen auf euren Abenteuern im Dungeon helfen. Kudai wiederum steht euch mit schlagfertigen Waffen zusammen und der Fisherman bringt euch das Angeln bei.

„Cult of the Lamb“ erscheint am 11. August für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Series, die Nintendo Switch sowie den PC. Schon jetzt könnt ihr das kultige Roguelike auf allen Plattformen (abgesehen von der Nintendo Switch) vorbestellen und euch so den exklusiven Cthulhu-Kultisten sichern.

