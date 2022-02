Cult of the Lamb: Roguelike mit einem Trailer für die Konsolen bestätigt

Cult of the Lamb:

Nach der offiziellen Ankündigung von "Cult of the Lamb" im vergangenen Sommer wurde das Rougelike-Abenteuer nun auch für die Konsolen bestätigt. Wir liefern euch den neuesten Trailer und die wichtigsten Details.

"Cult of the Lamb" erscheint 2022.

Im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2021 kündigten die Entwickler von Massive Monster im vergangenen Sommer die laufenden Arbeiten am Roguelike-Abenteuer „Cult of the Lamb“ an.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Devolver Digital bestätigte Massive Monster den Titel nun auch für die Konsolen und gab bekannt, dass die Konsolen-Umsetzung von „Cult of the Lamb“ im Laufe des Jahres das Licht der Welt erblicken wird. Ihr übernehmt die Kontrolle über ein besessenes Lamm, das von einem ominösen Fremden vor der Vernichtung bewahrt wurde. Nun liegt es an euch, diese Schuld zurückzuzahlen und eine treue Anhängerschaft aufzubauen, die euch bei diesem Vorhaben unterstützt.

Gründet euren eigenen Kult

Um Anhänger um euch scharen zu können, gründet ihr einen neuen Kult und macht euch im Land der falschen Propheten daran, mysteriöse Regionen zu erkunden, mächtige Widersacher zu besiegen und rivalisierende Kulte in die Schranken zu weisen, indem ihr deren Anführer ausschaltet. Gleichzeitig warten in regelmäßigen Abständen moralische Entscheidungen auf euch, mit denen ihr den weiteren Verlauf eures Abenteuers und die Art und Weise, wie euer Kult wahrgenommen wird, verändert.

„Bei jedem Ausflug in das weitläufige Reich tauchen immer mehr Horden neuer und gefährlicherer Feinde auf, sowie rivalisierende Kulte, deren einflussreiche Anführer besiegt werden müssen, um deren Macht zu übernehmen und die Vorherrschaft des eigenen Kults zu sichern. Nach der Rückkehr zur eigenen Basis müssen die Bedürfnisse der eigenen Gefolgschaft erfüllt werden, um deren Hingabe zu erhalten“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Anbei die offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung für die Konsolen.

