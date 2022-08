Gale of Windoria: Luftiges Kemco-RPG ist ab sofort erhältlich

Wenn euch bei der aktuellen Hitzewelle nach kühlenden Winden zumute ist, solltet ihr einen Blick auf "Gale of Windoria" werfen: In dem Fantasy-Rollenspiel vom Publisher Kemco bricht ein junger Abenteurer aus dem Dorf der Winde auf, um die verfluchten Tetraquarze, Quelle allen Lebens, zu reinigen und so die Welt und seinen Kindheitsfreund zu retten.

Ein laues Lüftchen weht durch die Welt der Rollenspiele: Der japanische Publisher Kemco meldet sich mit einem weiteren RPG im Retro-Look zurück, hat dieses Mal aber nicht wie gewohnt das Entwicklerstudio Exe Create Inc. dabei, sondern den Entwickler Hit-Point Co. Ltd. am Start.

Fans von Kemco-Rollenspielen wird dieser Unterschied bereits im Trailer auffallen: „Gale of Windoria“ schmückt sich zwar ebenfalls mit einem Pixelstil, ist im Gegensatz zu den anderen Titeln des Publishers aber weniger grobkörnig und weicher gezeichnet. Auch das Charakter-Design schlägt in eine etwas andere Schiene.

Vom Winde verweht: Gale of Windoria verspricht ein magisches Abenteuer

Ansonsten erwartet euch bei „Gale of Windoria“ aber klassische Kemco-Kost, traditionelle Rollenspiel-Elemente inklusive. Entsprechend bekommt ihr auch eine Fantasy-Geschichte geboten, wie sie im Buche steht: Der junge und mutige Abenteurer Shan, seines Zeichens Bürger aus dem Dorf der Winde, begibt sich eines Tages auf eine wichtige Mission.

Weil die Tetraquarze, Quelle allen Lebens in der Welt von Shan, von einer bösen Macht besudelt wurden, macht er sich auf die wichtigen Steine zu reinigen. Auf seiner Reise trifft er natürlich gutherzige Mitstreiter, die ihm dabei helfen, die Welt und Shans verloren geglaubten Kindheitsfreund zu retten.

Unterfüttert wird die Story von einem rundenbasierten Kampfsystem, bei dem ihr euch mit einer Gruppe bestehend aus vier Charakteren ins Gefecht stürzt. Mit den überall in der Welt versteckten Quarzen könnt ihr neue Fähigkeiten erwerben und bereits vorhandene miteinander kombinieren, damit euch auf eurer Rettungsmission niemand mehr aufhalten kann.

„Gale of Windoria“ ist ab sofort für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series, die Nintendo Switch und den PC via Steam erhältlich. Wie jedes Kemco-RPG kostet auch das luftige Abenteuer 14,99 Euro, auf der Switch und dem PC spart ihr zur Feier der Veröffentlichung aktuell 10% des Kaufpreises.

