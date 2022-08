Meet Your Maker: Dead by Daylight-Macher kündigen neues Spiel an

Meet Your Maker:

Die "Dead by Daylight"-Macher von Behaviour Interactive haben ein neues Spiel angekündigt, in dem Spieler eigene Festungen errichten und die Bauwerke anderer Spieler infiltrieren müssen. Erscheinen soll "Meet Your Maker" irgendwann im kommenden Jahr. Einen ersten Trailer könnt ihr euch schon heute anschauen.