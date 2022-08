MultiVersus Season 1: Arcade-Modus, Ranglisten-Duelle und mehr bestätigt

Eigentlich sollte die erste Season des kostenlosen Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“ am heutigen Montag, den 8. August 2022 an den Start gebracht werden.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Player First Games in der vergangenen Woche einräumten, benötigt das Studio allerdings noch etwas mehr Zeit und entschloss sich daher dazu, den Start der ersten Season auf einen nicht näher genannten Termin zu verschieben. Um euch die Wartezeit bis zur ersten Season ein wenig zu versüßen, stellten die Entwickler die Inhalte vor, auf die wir uns freuen dürfen.

Zum einen haben wir es hier mit einem Arcade-Modus zu tun, der es euch ermöglicht, euch mit einem Charakter eurer Wahl einer vorgegeben Anzahl an Widersachern zu stellen. Wer sich hingegen im Duell mit anderen Spieler beziehungsweise Spielerinnen behaupten möchte, kommt bei den Ranglisten-Duellen auf seine Kosten, die ebenfalls mit dem Start der ersten Season den Weg in „MultiVersus“ finden werden.

Ebenfalls bestätigt wurden die beiden Charaktere Rick und Morty sowie diverse kosmetische Extras – darunter neue Kostüme für LeBron James und Bugs Bunny oder ein Batman-Symbol. Der Battle-Pass zur ersten Season umfasst 50 Stufen und kann für 950 Einheiten der Ingame-Währung Gleamium beziehungsweise umgerechnet knapp 9,50 Euro erworben werden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollte die erste Season von „MultiVersus“ einen handfesten Termin spendiert bekommen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Feast your eyes on this, MVPs: our Season 1 Snapshot! Stay tuned for an official Season 1 announcement date, coming very soon. #MultiVersus #Evo2022 pic.twitter.com/A5ObXKN7V6

— MultiVersus (@multiversus) August 7, 2022