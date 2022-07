MultiVersus: Neues Beta-Update steht bereit – Bugs Bunny wird entschärft

Nachdem in der vergangenen Woche lediglich Frühstarter mit einem Early-Access-Zugang loslegen konnten, wurde die Open-Beta zu „MultiVersus“ in dieser Woche für alle Spieler und Spielerinnen geöffnet.

Ergänzend dazu stellten die Entwickler von Player First Games ein weiteres Update zur Multiplayer-Beta bereit. Ein handfester Changelog wurde zwar nicht veröffentlicht, allerdings nannte das Studio kleinere Details zu den Anpassungen des neuen Updates. Ein weiteres Mal wurden demnach ausgewählte Attacken diverser Charaktere angepasst.

„Wir haben einen reinen Online-Patch herausgebracht, der den Batman-Greifer verbessern sollte (aber nicht vollständig), Steven Nairs Knockback ist behoben, und wir glauben, wir haben Iron Giants Air Down Special endgültig gefixt“, heißt es hier kurz und knapp.

Weiter führten die Macher von Player First Games aus, dass sich das Studio das Feedback der „MultiVersus“-Community weiter anschauen und auf Basis dessen nachbessern wird. Als nächstes sind diverse Anpassungen an Bugs Bunny beziehungsweise dem Moveset des Charakters geplant, zu denen allerdings keine konkreten Details genannt wurden. Verraten wurde nur, dass das entsprechende Update erst nach dem EVO 2022 veröffentlicht wird, das vom 5. bis zum 7. August 2022 stattfindet.

Bei „MultiVersus“ haben wir es mit einem klassischen Multiplayer-Brawler zu tun, der sich spielerisch mehr als offensichtlich an bekannten Vorbildern wie Nintendos erfolgreicher „Super Smash Bros.“-Reihe anlehnt. Die Vollversion von „MultiVersus“ wird in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht und soll im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen.

Bereits zum Launch wird der Brawler mit einer Crossplay-Unterstützung versehen und erlaubt damit Matches gegen Spieler und Spielerinnen, die auf einer anderen Plattform unterwegs sind.

We rolled out an online only patch earlier, that should improve on the Batman Grapple (but not all the way), Steven Nair knockback is fixed, and we think we finally fixed Iron Giant Air Down Special infinite. #MultiVersus

— Tony Huynh (@Tony_Huynh) July 29, 2022