Soul Hackers 2: Aions Verbündete im neuen Trailer

In wenigen Wochen wird das Japano-Rollenspiel „Soul Hackers 2“ aus dem Hause Atlus in den weltweiten Handel kommen. Mit einem weiteren Trailer lassen uns die Verantwortlichen in die Städte der Menschheit eintauchen, die von Neonlichtern in eine schaurige Stimmung gefüllt werden, hinter der sich auch die Korruption verbirgt.

Erkundet die Gedanken eurer Kumpanen

In Karakucho können der Glitzer und die Gewalt nicht verdecken, dass das Ende der Welt in Windeseile näherkommt. Das Schicksal der Menschheit liegt in den Händen der Agenten von Aion, die ihre Schicksale entschlüsseln müssen, um die Welt vor der Apokalypse zu bewahren. Die beiden KI-Wesen, Ringo und Figue, wurden vom digitalen Schwarmwissen Aion erschaffen, um den Untergang zu verhindern.

Dafür holen sie sich auch etwas Hilfe an die Seite. Unter anderem werden Arrow, Milady und Saizo, die allesamt Dämonenbeschwörer aus teils verfeindeten Gruppierungen sind, von den Toten wiederbelebt. Ringo versucht die Kollegen zu verstehen, aber wird von ihren emotionalen Zuständen beeinflusst. Sie kann wiederum in die Soul Matrix abtauchen, um ihre kognitiven Konflikte zu beruhigen.

Bei der Soul Matrix handelt es sich um ein weitläufiges Labyrinth der verbundenen Gedanken. Indem Ringo ihre Gefährten kennenlernt und ihre Soul Levels steigert, kann sie den Kummer von Arrow, Milady und Saizo identifizieren. In der Soul Matrix voranzuschreiten, kann wiederum auch Vorteile im Kampf haben.

Weitere Meldungen zu Soul Hackers 2:

„Soul Hackers 2“ erscheint am 26. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Soul Hackers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren