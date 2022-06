Soul Hackers 2: Die Soul Matrix im ausführlichen Video vorgestellt

Bereits im Februar dieses Jahres kündigte das japanische Entwicklerstudio „Soul Hackers 2“ die laufenden Arbeiten am Rollenspiel „Soul Hackers 2“ an.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einem Nachfolger zum den Sega Saturn und später auch für den Nintendo 3DS veröffentlichten Spin-off zu tun. Knapp zwei Monate vor dem offiziellen Release stellte Atlus ein umfangreiches neues Video zu „Soul Hackers 2“ bereit, das es auf eine Länge von mehr als zehn Minuten bringt und ausführlich auf die „Soul Matrix“ eingeht.

Da das besagte Video lediglich in einer japanischen Version mit englischen Untertiteln veröffentlicht wurde, sind entsprechende Sprachkenntnisse natürlich Pflicht.

Was hat es mit der Soul Matrix auf sich?

Bei der „Soul Matrix“ oder zu Deutsch „Seelenmatrix“ handelt es sich um einen Bereich, der über die Aion-Heimatbasis zugänglich ist. Hier stehen euch Dungeons offen, die jeweils mit einem anderen Mitglied eurer Gruppe verbunden sind. Diese Dungeons repräsentieren die mentalen Zustände ihrer jeweiligen Gruppenmitglieder.

Je besser ihr eure Mitstreiter kennenlernt, desto höher steigt ihr Seelen-Level, was wiederum mit einer erweiterten Öffnung des jeweiligen Dungeons einhergeht. Mit dem erfolgreichen Abschluss von Vision-Quests könnt ihr weitere Details über die Hintergrundgeschichten eurer Charaktere in Erfahrung bringen. Zudem lassen sich in der „Soul Matrix“ die sogenannten Aion-Befehle freischalten, auf die Atlus zu einem späteren Zeitpunkt eingehen möchte.

„Soul Hackers 2“ wird am 26. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

