Soul Hackers 2: 4K oder 60FPS auf der PS5 – Neuer Trailer stellt das Kampfsystem vor

Mit „Soul Hackers 2“ entsteht beim japanischen Entwicklerstudio und Publisher Atlus aktuell ein Nachfolger zum für den Sega Saturn veröffentlichten und später auch für den Nintendo 3DS umgesetzten Spin-off.

Rund zwei Monate vor dem offiziellen Release des Rollenspiels veröffentlichte Atlus einen umfangreichen neuen Trailer, in dem sich alles um das Kampfsystem von „Soul Hackers 2“ dreht. Der einzige Haken an der Sache: Auch wenn reichlich neue Eindrücke aus dem Spielgeschehen beziehungsweise dem Kampfsystem geboten werden, liegt der mehrminütige Gameplay-Trailer bisher nur in einer japanischen Version vor.

Aktuelle Konsolen bekommen zwei Darstellungs-Modi spendiert

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Gameplay-Trailers gingen die Verantwortlichen von Atlus zudem auf die technischen Features von „Soul Hackers 2“ ein und gaben bekannt, dass das Rollenspiel sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X mit zwei unterschiedlichen Darstellungs-Modi versehen wird. Während es euch der Performance-Modus erlaubt, das Rollenspiel in flüssigen 60 Bildern die Sekunde zu genießen, bietet euch der Grafik-Modus eine Darstellung in 4K.

Offen gelassen wurde, welche Auflösung im Performance-Modus beziehungsweise welche Framerate im Grafik-Modus geboten wird. Hier dürften spätestens die obligatorischen Performance-Analysen, die in den Tagen nach dem Release eines frisch veröffentlichten Titels folgen, für Klarheit sorgen.

„Soul Hackers 2“ erscheint am 26. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S.

