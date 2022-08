Temtem: Crema präsentiert ein Deep Dive-Video zur bald erscheinenden Version 1.0

Der Publisher Humble Games hat einen neuen umfangreichen Trailer zu dem Rollenspiel „Temtem“ veröffentlicht, das in wenigen Wochen den Early Access verlassen und auf den Konsolen und dem PC in die Version 1.0 starten wird. Nun erfahren wir im Detail, welche neuen Inhalte mit am Bord sein werden.

Das Fliegende Archipel erwartet euch!

Demnach können sich die Spieler zum Launch der Version 1.0 auf saisonale Updates und einen Battle Pass einstellen, der sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungen mit sich bringen wird. Darüber hinaus wird eine finale Insel hinzugefügt, die das Fliegende Archipel vervollständigt, neue Aktivitäten für Temtem-Zähmer mit sich bringt und auch an neuen Orten zum Shoppen einlädt. Wer möchte kann mit Freunden auch ganz neue Areale erkunden.

Außerdem werden die Entwickler einen Premium-Store einführen, in dem man wöchentlich neue exklusive kosmetische Inhalte entdecken kann, die mit jeder Season hinzugefügt werden.

Selbstverständlich werden auch die zahlreichen Inhalte mit von der Partie sein, die man bereits aus dem Early Access kennt. Darunter finden sich eine Story-Kampagne, in der man zum besten Temtem-Zähmer avanciert und sich mit dem bösen Clan Belsoto anlegt. Zudem wird man sich in dieser massiven Onlinewelt gemeinsam mit anderen Spielern auf Abenteuer begeben können, wobei man auch zu zweit an Teamkämpfen teilnehmen kann. In der Atoll Row kann man sich ein eigenes Haus kaufen, es entsprechend einrichten und Freunde einladen.

Und insgesamt geizt „Temtem“ nicht mit Anpassungsmöglichkeiten und kosmetischen Gegenständen. Ihr entscheidet, wie ihr in dieser Welt aussehen möchtet und welches Outfit für euren neuen kompetitiven Onlinekampf passend ist.

„Temtem“ verlässt den Early Access am 6. September 2022 und erscheint dann offiziell für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, die Nintendo Switch und den PC.

