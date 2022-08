FIFA 23: EA stellt FUT Moments und weitere Neuerungen vor

Wie Electronic Arts heute bekannt gab, wird in "FIFA 23" auch der "Ultimate Team"-Modus überarbeitet. Versprochen werden die "FUT Moments" und weitere Neuerungen, von denen der beliebte Modus in diesem Jahr profitieren soll.

Ende des kommenden Monats wird mit „FIFA 23“ der vorerst letzte Fußball-Titel aus dem Hause Electronic Arts veröffentlicht, der mit der offiziellen Lizenz der FIFA daherkommt.

Wenige Wochen vor dem Release von „FIFA 23“ gab Electronic Arts bekannt, dass in diesem Jahr auch der „Ultimate Team“-Modus mit verschiedenen Neuerungen versehen wird. Zum einen haben wir es hier mit den „FUT Moments“ zu tun. Von offizieller Seite werden diese als ein Szenario-basierter Einzelspielermodus beschrieben, der es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, einige der größten Momente des Fußballs noch einmal zu erleben beziehungsweise mit flexiblen Spiellängen und individuellen Kaderanforderungen nachzuspielen.

Beispielsweise wartet hier das legendäre Champions League-Finale aus dem Jahr 2005, als es dem Liverpool FC gelang, in der zweiten Halbzeit einen 0:3-Rückstand gegen den AC Mailand aufzuholen und den Titel im Elfmeterschießen zu gewinnen. In „FUT-Moment“ stehen die Spieler und Spielerinnen vor der Aufgabe, dieses Szenario erfolgreich nachzuspielen und dabei verschiedene Widrigkeiten zu meistern.

Die Chemie wird ebenfalls überarbeitet

Mit der Chemie nahmen die Entwickler von Electronic Arts ein weiteres Feature des „Ultimate Team“-Modus in Angriff. Zu den größten Neuerungen in „FIFA 23“ gehört die Tatsache, dass eure Kicker Chemie von Vereinskameraden und Nationalmannschaftsmitgliedern erhalten – und zwar unabhängig davon, wo sie sich gerade auf dem Spielfeld befinden. Um Gebrauch von den Vorzügen der Chemie machen zu können, mussten die Spieler in den vergangenen „FIFA“-Teilen noch nebeneinander in der Startaufstellung platziert werden.

Als Beispiel werden die beiden Manchester City-Superstars Erling Haaland und Ederson genannt, die sich nun alleine aufgrund ihres Arbeitsgebers zusammenschließen. Abschließend wurde versprochen, dass „Ultimate Team“ pünktlich zum Start der diesjährigen Fußball-WM in Katar passende Inhalte spendiert bekommt – darunter bestimmte Versionen ausgewählter Spieler, die in den vergangenen Weltmeisterschaften auf sich aufmerksam machten.

„FIFA 23“ erscheint am 30. September 2022 für den PC und die Konsolen.

