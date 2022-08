Capcom: Langjähriger Producer hat sich verabschiedet und grobes TGS-Programm

Als Producer war Hiroyuki Kobayashi an zahlreichen Capcom-Spielen wie „Resident Evil 4“, „Dino Crisis 3“ oder „Devil May Cry“ beteiligt. Heute, an seinem 50. Geburtstag, informierte der Japaner über seinen Abgang von seinem langjährigen Arbeitgeber.

Von Capcom zu NetEase Games

So liest sich sein Statement: „Heute, am 12. August, ist mein 50. Geburtstag. Aus diesem Grund möchte ich etwas ganz Besonderes mit allen teilen. Nachdem ich 27 Jahre lang mit Dankbarkeit gedient habe, verließ ich Capcom am 31. März 2022 und werde offiziell als Produzent zu NetEase Games wechseln. Detaillierte Pläne werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, also bleibt bitte dran.“

„Ich werde mich bemühen, in diesem neuen Unternehmen und in dieser neuen Ära immer wieder neue Unterhaltungserlebnisse für alle zu schaffen“, verspricht der Producer.

Nach solch einer langen Zeit entscheidet sich Kobayashi damit für einen neuen Arbeitgeber. Entschieden hat er sich mit NetEase Games für eines der führenden chinesischen Softwareunternehmen, die sich auf den Bereich Online-Gaming fokussieren.

Es gibt noch weitere Neuigkeiten bezüglich Capcom. Und zwar ist jetzt ein Teil des Programms für die Tokyo Games Show bekannt. Sowohl in digitaler als auch in physischer Form wird der Publisher am beliebten Gaming-Event teilnehmen.

Diese Inhalte stehen schon einmal fest:

Das Online-Programm. Alle aktuellen Capcom-News werden in einem voraufgezeichneten Stream wiedergegeben. 16. September um 17 Uhr nach deutscher Zeit: Spezialprogramm zu „Street Fighter 6“. Die jüngsten Updates zum neuen Fighting-Game in einem Livestream.

Auf dem Event vor Ort bietet das Videospielunternehmen wiederum die Möglichkeit, verschiedene Titel anzutesten. So sieht die Liste aus:

Exoprimal

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Street Fighter 6

In diesem Jahr findet die Gaming-Messe vom 15. bis zum 18. September statt. Austragungsort ist die Makuhari Messe in der Großstadt Chiba.

