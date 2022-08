Mordhau: Release für PS5 und PS4 bestätigt – Trailer zur Konsolenversion

Mehrere Jahre nach dem PC-Launch nimmt "Mordhau" Kurs auf Konsolen. Erscheinen wird der Titel zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One. Einen Trailer könnt ihr euch schon heute anschauen.

Schon 2019 gaben die Entwickler von „Mordhau“ bekannt, dass der Titel auch für Konsolen erscheinen könnte, sofern die Nachfrage ausreichend hoch ist. Allzu eilig hatten sie es am Ende aber nicht. Denn bisher ist das Spiel lediglich auf dem PC erhältlich.

Das wird sich bald ändern. „Mordhau“ wurde nach der enormen Wartezeit endlich für Konsolen der aktuellen und vergangenen Generation angekündigt. Unterhalb dieser Zeilen zeigt ein Trailer, was Spieler mit diesem Titel erwartet.

Hektische Schlachtfelder und brutale Nahkämpfe

„Mordhau“ ist ein mittelalterlicher First- und Third-Person-Multiplayer-Slasher. Darin betreten Spieler ein hektisches Schlachtfeld mit bis zu 80 Teilnehmern und betätigen sich als Söldner in einer fiktiven, aber laut Hersteller realistischen Welt, in der brutale Nahkämpfe gemeistert werden müssen.

Im Spielverlauf können Besitzer des Titels unter anderem kooperativ in das Gefecht ziehen, zusammen mit Freunden Wellen von Feinden niederschnetzeln und den Horde-Modus bewältigen. Ebenfalls ist es möglich, die Fähigkeiten offline gegen die KI zu stärken.

Mit dabei ist eine Charakteranpassung und es besteht die Möglichkeit, die Waffen aus Einzelteilen zusammenzubauen oder individuelle Rüstungsteile zu nutzen. Zum weiteren Umfang gehören Kavallerieangriffe und die Nutzung von Belagerungsmaschinen wie ein Katapult und die Ballista, um gegnerische Befestigungen anzugreifen.

„Mordhau ist ein Spiel, in dem die Kämpfe glaubwürdig aussehen und das ein Gleichgewicht zwischen Gameplay und Realismus herstellt“, so die Macher zum eigenen Spiel.

Auf dem PC kam „Mordhau“ vor drei Jahren auf einen Metascore von 81. Vandal zum Beispiel schrieb: „Mordhau ist so etwas wie ein geistiger Nachfolger von Chivalry. Sein ausgeklügeltes Kampfsystem und sein Frontline-Modus werden dir viele, viele Stunden Spaß bereiten.“ Weitere Meinungen zur PC-Version lest ihr direkt auf Metacritic.

„Mordhau“ wird zu einem späteren Zeitpunkt für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Einen Release-Termin für die Konsolenversion des Titels gaben die Macher nicht preis. Auf Steam kostet „Mordhau“ unter 25 Euro.

