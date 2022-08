Soul Hackers 2: Dämonenbeschwörungen und Kampfsystem im neuesten Trailer vorgestellt

Inzwischen präsentieren uns SEGA und Atlus in aller Regelmäßigkeit neue Trailer zu dem in wenigen Wochen erscheinenden Japano-Rollenspiel „Soul Hackers 2“. Dieses Mal konzentrieren sich die Entwickler auf die Dämonenbeschwörungen und das Kampfsystem, die einem in diesem Cyberpunk-Abenteuer erwarten werden.

Mit Blut unterschrieben

Einmal mehr werden die Spieler Verträge mit Dämonen schließen, um sie für Kämpfe zu beschwören. Im „Gegensatz zu „Shin Megami Tensei“ oder auch „Persona“ wird man in „Soul Hackers 2“ die Dämonen auf alle Teamkameraden verteilen können. Somit kann man sich eine explosive und schlagkräftige Truppe an Dämonen zusammenstellen, um mit den Agenten von Aion die Welt vor dem Untergang zu retten.

Dafür wird man die zahlreichen Fähigkeiten der Dämonen nutzen müssen, um die Schwachstellen der Gegner auszunutzen und den Vorteil zu erlangen. Man sammelt nämlich Stapel an, die man wiederum in einen Sabbat umwandeln kann. Dabei handelt es sich um einen brutalen Angriff, der einen Einfluss auf die Gegner auf dem Feld hat.

Im Laufe des Abenteuers wird Ringo auch die Verbindungen zu ihren Verbündeten vertiefen und Zugang zu zusätzlichen Kommandeur-Fähigkeiten erhalten, die sie einsetzen kann, ohne einen Zug zu verbrauchen. Es gibt auch passive Kommandeur-Fähigkeiten, die automatisch im Kampf ausgelöst werden, wobei spezielle Materialien benötigt werden, um diese freizuschalten.

Wenn die Dämonen Level aufsteigen, lernen sie wiederum neue Fähigkeiten. Und wenn sie ihr volles Potential entfalten, teilen sie mit Ringo auch eine Mistique, die neue Affinitäten und Stat-Boosts bieten können. Weitere Informationen kann man dem unten eingebundenen Video entnehmen.

„Soul Hackers 2“ wird für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam und Microsoft Store) am 26. August 2022 erscheinen.

