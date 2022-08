Gamescom 2022: Sega stellt sein Line-Up vor

Auch wenn die Gamescom nach den COVID-19-bedingten rein digitalen Veranstaltungen der vergangenen beiden Jahre 2022 zum Publikumsverkehr zurückkehren wird, sind in diesem Jahr nicht alle führenden Publisher mit von der Partie.

So kündigten beispielsweise Schwergewichte wie Sony Interactive Entertainment oder Nintendo an, in diesem Jahr auf einen Aufritt auf der Gamescom 2022 zu verzichten. Dabei ist hingegen der japanische Publisher Sega, der heute sein Line-Up für die Gamescom 2022 vorstellte.

Präsentiert wird unter anderem der Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“, der zu einem bisher noch nicht konkretisierten Termin in diesem Jahr erscheinen wird. Welche Titel am Stand von Sega in Halle 9, A18 sonst noch auf interessierte Spieler und Spielerinnen wartet, verrät euch die folgende Übersicht.

Segas Line-Up für die Gamescom 2022

Sonic Frontiers (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)

Hyenas (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Soul Hackers 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Two Point Campus (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)

Endless Dungeon (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)v

Humankind (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Die Gamescom 2022 findet vom 24. bis zum 28. August 2022 statt. Am Dienstag, den 23. August 2022 ab 20 Uhr unserer Zeit wird Europas führende Messe für Videospiele vom „Opening Night Live“-Event eingeläutet, in dessen Rahmen nicht weniger als 30 Spiele präsentiert werden.

