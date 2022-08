Overwatch 2: Blizzard startet Kontozusammenführung für den Nachfolger

"Overwatch 2" startet im Oktober in den Early-Access.

Wie bereits im Juni dieses Jahres bestätigt wurde, wird der von Blizzard Entertainment entwickelte Mehrspieler-Shooter „Overwatch 2“ sowohl das Crossplay- als auch das Cross-Progessions-Feature unterstützen.

Somit wird es möglich sein, seine Fortschritte und erworbenen Inhalte auf allen Plattformen, für die „Overwatch 2“ erscheint, abzurufen und zu nutzen. In einer aktuellen Mitteilung an die Community wiesen die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment darauf hin, dass Spieler und Spielerinnen des originalen „Overwatch“ ab sofort die Möglichkeit haben, ihr Konto beziehungsweise ihre Konten für „Overwatch 2“ zusammenführen zu lassen.

Keine weitere Beta geplant

„Mit dem Start der Cross-Progression können Spieler mehrere Overwatch-Konten zusammenführen, um ihre Fortschritte und ihre kosmetischen Inhalte in ein einziges Profil in Overwatch 2 zu übertragen“, heißt es in der Erklärung. „Ab dem 16. August wird jeder Spieler mit einem verknüpften Konsolenkonto bei der Anmeldung aufgefordert, die Konten, die er zusammenführen möchte, zu identifizieren, auszuwählen und zu bestätigen. Nach der Genehmigung bereiten wir Ihre Konten für die Zusammenführung während der Veröffentlichung von Overwatch 2 vor.“

Wie Blizzard Entertainment kürzlich anmerkte, wird es den Entwicklern darum gehen, schon zum Early-Access-Start von „Overwatch 2“ die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern. Auch wenn das Studio das Feedback der Spieler und Spielerinnen in die Weiterentwicklung des Shooters einfließen lassen wird, ist keine dritte Beta geplant.

Der Early-Access-Start von „Overwatch 2“ erfolgt am 4. Oktober 2022.

