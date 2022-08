Overwatch 2: Keine weitere Beta – Blizzard verspricht die „bestmögliche Spielerfahrung“

Mit „Overwatch 2“ startet im Herbst dieses Jahres der neueste Online-Multiplayer-Shooter aus dem Hause Blizzard Entertainment in den Early-Access und wird den Vorgänger komplett ersetzen.

Rund zwei Monate vor dem Early-Access-Start gingen die Entwickler von Blizzard Entertainment noch einmal auf ihre aktuellen Pläne ein und wiesen darauf hin, dass „Overwatch 2“ in den kommenden Wochen weiteren internen Tests unterzogen und auf Basis der Ergebnisse weiterentwickelt wird.

Wie Jon Spector, der Vize-Präsident der „Overwatch“- und „Diablo“-Macher, via Twitter ausführte, ist allerdings keine weitere Beta geplant. Somit erhalten interessierte Spieler und Spielerinnen erst mit dem Early-Access-Start die Möglichkeit, die aktuellste Version von „Overwatch 2“ zu spielen.

„Heute sind es nur noch 2 Monate bis zur Veröffentlichung von Overwatch 2! Wir wissen, dass die Spieler gespannt darauf sind, einzutauchen, und haben Fragen zur Möglichkeit einer dritten öffentlichen Beta gesehen. Obwohl wir OW2 weiterhin täglich intern testen werden, planen wir keine zusätzlichen öffentlichen Beta-Tests“, so Spector.

Im weiteren Verlauf seines Statements versicherte Blizzard Entertainments Vize-Präsident, dass die verantwortlichen Entwickler hinter „Overwatch 2“ das Beta-Feedback ausführlich analysierten. Versprochen wird, dass auf Basis des Nutzer-Feedbacks nachgebessert wird, um mit „Overwatch 2“ nicht weniger als die „bestmögliche Spielerfahrung“ zu bieten.

Der Early-Access-Start von „Overwatch 2“ erfolgt am 4. Oktober 2022.

With all the valuable feedback we received from our alpha and 2 public beta tests, we will be focusing our efforts on launching the best game possible on Oct. 4. (2/2)

