Overwatch 2: Umfrage könnte auf kostspielige Premium-Skins hindeuten (Update)

Derzeit bereiten sich die Entwickler von Blizzard Entertainment auf den Early-Access-Start des Multiplayer-Shooters „Overwatch 2“ im Oktober dieses Jahres vor.

Wie bereits vor einer Weile bestätigt wurde, wird Blizzard Entertainment bei „Overwatch 2“ nicht nur auf das Free2Play-Modell setzen. Darüber hinaus werden die Lootboxen aus dem Spiel entfernt. Um die Weiterentwicklung des Nachfolgers beziehungsweise die Arbeiten an neuen Inhalten zu finanzieren, möchte Blizzard Entertainment unter anderem auf Battle-Pässe und kosmetische Inhalte wie Skins setzen.

Eine aktuelle Umfrage könnte allerdings andeuten, dass die Preise besonders seltener Skins nach „Diablo Immortal“ dem nächsten PR-Debakel den Weg ebnen.

Auf Twitter tauchten nämlich Schnappschüsse auf, die aus einer offiziellen Umfrage zu „Overwatch 2“ stammen sollen. Hier wird beispielsweise die Frage gestellt, wie wahrscheinlich es wäre, dass die Spieler beziehungsweise Spielerinnen einen legendären Skin für 24,99 US-Dollar oder gar einen Mythik-Skin für 44,99 US-Dollar kaufen würden.

Ebenfalls erwähnt werden Bundles wie drei Sprays für 4,99 US-Dollar, ein Emote, ein Highlight-Intro und ein Souvenir für 19,99 US-Dollar oder ein Bundle, das einen legendären Skin, einen Waffenanhänger, ein Spielersymbol, eine Siegerpose, ein Sprachsample, eine Namenskarte sowie ein Spray enthält und für 29,99 US-Dollar angeboten wird.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2:

Allerdings bleibt anzumerken, dass eine offizielle Stellungnahme seitens Blizzard Entertainment noch aussteht. Daher bleibt abzuwarten, ob in der Tat Skins und andere Inhalte zu den genannten Preisen im Ingame-Store von „Overwatch 2“ angeboten werden. Die Early-Access-Phase des neuen Multiplayer-Shooters startet am 4. Oktober 2022.

Update: Wie ein Sprecher von Blizzard Entertainment anmerkte, ist die Umfrage kein Hinweis auf die finalen Preise der kosmetischen Gegenstände.

„Diese Umfrage soll ausschließlich dazu dienen, die Vorlieben der Spieler für verschiedene Arten von kosmetischen Inhalten zu Overwatch 2 besser zu verstehen. Die in der Umfrage angezeigten Preise wurden pro Benutzer randomisiert und geben keinen Hinweis auf die Endpreise. Wir planen, näher an unserem Start am 4. Oktober Details zu unserem Shop- und Battle-Pass-System zu veröffentlichen“, heißt es hierzu.

Was diese Aussagen für die finalen Preise der Ingame-Käufe bedeuten, bleibt abzuwarten.

Oof, friend of mine got an Overwatch survey for his account, some of these prices they’re gauging for OW2 are really expensive.

I hope this is just him getting one of the higher price surveys and not an indication that they’re leaning towards this much monetization. pic.twitter.com/RWr7LbwkLB

— Portergauge 🏳️‍🌈 (@Portergauge) July 30, 2022