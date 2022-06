Overwatch 2: Das passiert zum Launch mit ungeöffneten Lootboxen

Blizzard Entertainment hat erklärt, was mit den ungeöffneten Lootboxen von „Overwatch“-Nutzern passieren wird, sobald „Overwatch 2“ im Oktober im Early Access erscheint.

Eine simple Verschiebung der Beutekisten in den neuen Teil wird es nicht geben, was schlicht und einfach daran liegt, dass „Overwatch 2“ keine Lootboxen unterstützt. Allerdings entgehen den Besitzern keine Inhalte.

„Wir werden eine detailliertere Erklärung zu all diesen Themen geben, bevor Overwatch 2 im Oktober veröffentlicht wird. Um euch aber schon jetzt eine schnelle Antwort zu geben: Die bestehenden Währungen (Credits, OWL-Token und Wettbewerbspunkte) werden mit in Overwatch 2 kommen“, so Jon Spector, der kommerzielle Leiter der Franchise, in einer Erklärung.

Lootboxen werden automatisch geöffnet

Zu den Lootboxen erklärte er: „Wir werden keine Lootboxen in Overwatch 2 einführen. Und vor dem Start werden alle ungeöffneten Beutekisten automatisch geöffnet und der gesamte Inhalt direkt in euer Konto übernommen.“

Doch wie kann die „Overwatch“-Währung weiter genutzt werden? Hier ist die Kurzfassung: „Overwatch“-Credits werden in „Overwatch 2“ übertragen. Allerdings wird die neue virtuelle Währung die Hauptwährung sein. Und es wird Dinge im neuen Shooter geben, die nicht mit den Credits aus dem ersten Teil gekauft werden können.

Blizzard plant, alle neun Wochen saisonale Updates für „Overwatch 2“ anzubieten. Hinzu kommen Battle-Pässe mit neuen Helden, Spielmodi, Karten und Kosmetika. Ebenfalls werden Spieler in der Lage sein, Gegenstände über einen neuen „ständig aktualisierten“ In-Game-Shop zu erwerben.

„Overwatch 2“ wird am 4. Oktober 2022 via Early Access für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Zuvor können Spieler ab dem 28. Juni 2022 auf PC und Konsolen an einer Beta teilnehmen. Darin dürfen sie in die Rolle des neuen Panzerhelden Junker Queen schlüpfen und eine neue Karte erleben.

