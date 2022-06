Overwatch 2: Beta hat einen Termin – Anmeldung in Kürze

Wann startet die Beta von "Overwatch 2"? Diese Frage wurde heute von Blizzard Entertainment beantwortet. In Kürze beginnt für interessierte Spieler die Anmeldephase.

Blizzard Entertainment hat verraten, wann die Beta von „Overwatch 2“ an den Start gehen wird. Spieler, die an der Testphase mitwirken möchten, können ab dem 28. Juni 2022 auf Konsolen und PC daran teilnehmen.

Die Beta von „Overwatch 2“ gewährt einen Zugang zu Junker Queen, dem kürzlich bestätigten neuen Tank Hero. Sie ist die zweite vorgestellte Heldin in „Overwatch 2“ und folgt Sojourn, einer beweglichen und Railgun schwingenden ehemaligen „Overwatch“-Kapitänin mit kybernetischen Fähigkeiten.

Ebenfalls wird es im Rahmen der Beta von „Overwatch 2“ die Möglichkeit geben, eine neue Karte zu erkunden.

Registrierungen ab morgen möglich

Die Anmeldephase startet am morgigen 16. Juni 2022. Interessenten können sich im Anschluss auf der Beta-Webseite registrieren. Zudem möchte Blizzard morgen ab 19 Uhr im Zuge eines Streams weitere Details zur Beta und zum Shooter ansich enthüllen.

Erst vor wenigen Tagen gab Blizzard Entertainment bekannt, dass „Overwatch 2“ am 4. Oktober 2022 via Early Access für PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen wird.

Die Fortsetzung des Helden-Shooters aus dem Jahr 2016 umfasst eine Reihe von Verbesserungen. Dazu gehören der Fünf-gegen-Fünf-Multiplayer sowie die Umsetzung von Cross-Platform Play und Cross-Progression über alle Formate hinweg. Dank des gewählten Free-to-Play-Modells ist die Einstiegshürde diesmal niedriger.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2:

Im Laufe der Woche berichteten wir bereits, dass sich Besitzer des ersten „Overwatch“ auf ein Gründerpaket einstellen können. Um es erhalten zu können, müssen Spieler „Overwatch“ bis zum 23. Juni 2022 gekauft haben und sich bis zum 5. Dezember 2022 in „Overwatch 2“ einloggen. Weitere Details dazu erfahrt ihr hier.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren