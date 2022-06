Overwatch 2: Early Access-Termin, Free-to-Play und Videoszenen

"Overwatch 2" startet in diesem Jahr in den Early Access. Schon heute kann ein Blick auf neues Videomaterial geworfen werden.

Blizzard Entertainment hat angekündigt, dass „Overwatch 2“ am 4. Oktober 2022 als Free-to-Play-Titel in den Early Access gehen wird. Zum Start werden Spieler die Möglichkeit haben, Junker Queen, die skrupellose Herrscherin von Junkertown, in die Hände zu bekommen.

Weitere Details über die Junker Queen, das Live-Service-Modell von „Overwatch 2“, den Plan für saisonale Inhalte und den bevorstehenden geschlossenen Betatest werden während eines Livestreams am Donnerstag, dem 16. Juni 2022 ab 19 Uhr geteilt.

„Wir können es kaum erwarten, am 4. Oktober den Startschuss für Overwatch 2 zu geben und eine aufregende neue kompetitive Vision einzuführen, die erstaunliche neue Inhalte und eine Neuinterpretation der ikonischen Helden, Karten und des Gameplays bietet, die das Originalspiel so fesselnd gemacht haben“, so Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment.

Es sei der Beginn einer immerwährenden und sich ständig weiterentwickelnden Ära für die Franchise und „ein Bekenntnis dazu, die Spieler mit häufigen und umfangreichen Updates zu versorgen, die bis weit in die Zukunft hinein geplant sind“.

„Overwatch 2“ wird für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Switch erscheinen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht zu „Overwatch 2“.

