Overwatch 2: Gründerpaket für Besitzer des ersten Teils angekündigt

Wer bereits "Overwatch" besitzt, wird Ende des Jahres für den Nachfolger einige exklusive Boni erhalten. Blizzard Entertainment wird ein Gründerpaket an die Spieler verteilen.

Blizzard Entertainment hatte am gestrigen Abend bekanntgegeben, dass der PvP-Anteil des kommenden Helden-Shooters „Overwatch 2“ als Free-to-Play-Titel auf den Markt kommen wird. Der Early Access soll am 4. Oktober 2022 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC begonnen.

Einige Überraschungen geplant

In einem Blogeintrag haben die Verantwortlichen auch mitgeteilt, dass Käufer des ersten „Overwatch“-Spiels einige exklusive Boni erhalten werden. Wer „Overwatch“ vor dem Launch des neuen Teils sein Eigen nennt, wird ein kostenloses Gründerpaket erhalten. Dieses beinhaltet zwei epische Skins, ein exklusives Gründer-Icon und eine Überraschung, die man vorerst noch nicht enthüllen möchte.

Wie Blizzard mitteilt, muss man „Overwatch“ bis zum 23. Juni 2022 gekauft haben und sich bis zum 5. Dezember 2022 in „Overwatch“ oder „Overwatch 2“ einloggen, um das Gründerpaket zu erhalten. Des Weiteren erinnert man daran, dass alle Skins und kosmetischen Gegenstände aus dem ersten Teil auch in das neue Abenteuer übernommen werden.

Für den neuen Teil wechseln die Entwickler von einem 6v6- auf ein 5v5-System, um die Kämpfe etwas taktischer zu gestalten. Somit können sich die Spieler auf einige packende Kämpfe einstellen. Jedoch hat Blizzard Entertainment noch nicht mitgeteilt, wann die PvE-Komponente von „Overwatch 2“ erscheinen wird. Diese wird voraussichtlich kostenpflichtig sein.

