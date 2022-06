Overwatch 2: Blizzard liefert Details zu Junker Queens Fähigkeiten

Zu den Projekten, die sich aktuell bei Blizzard Entertainment in Entwicklung befinden, gehört neben dem Action-Rollenspiel „Diablo 4“ der kommende Online-Shooter „Overwatch 2“.

Ende Juli startet der Multiplayer-Shooter in die nächste geschlossene PvP-Beta. Passend dazu gingen die Entwickler von Blizzard Entertainment auf den Charakter Junker Queen beziehungsweise ihre Fähigkeiten ein. Der neue Tank setzt im Fernkampf auf die „Scattergun“ genannte Pump-Action-Schrotflinte. Im Nahkampf hingegen kommt die „Carnage“ genannte Axt zum Einsatz, mit der Junker Queen ihre Gegner verwunden und über Zeit schädigen kann.

Bei der „Gezackten Klinge“ handelt es sich laut Entwicklerangaben um einen schnellen Angriff, der aus der Nähe ausgeführt Wunden und Schaden auf Zeit zufügen oder auch in Form eines Fernkampf durchgeführt werden kann. Mit dem „Commanding Shout“ beziehungsweise dem „Befehlenden Schrei“ ist Junker Queen in der Lage, ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 30 Prozent zu erhöhen, während sie gleichzeitig ihre HP um 200 und die ihrer Verbündeten um 100 Punkte stärkt.

Junker Queens ultimative Fähigkeit „Rampage“ lässt sie abschließend mit einem Drehangriff nach vorne stürmen, Wunden zufügen und die erhaltene Heilung verringern. Die Wunden passen gut zu ihrem passiven „Adrenalinrausch“, der den gesamten von Junker Queen verursachten Schaden mit der Zeit heilt.

„Overwatch 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Overview of Junker Queen’s weapon and ability kit coming to #Overwatch2.

Play as Junker Queen in the upcoming Overwatch 2 Beta beginning June 28

✋ Beta Opt-in https://t.co/FESjA9U4wz pic.twitter.com/hIOxhmRFRf

— Overwatch (@PlayOverwatch) June 20, 2022