Overwatch 2: Shooter setzt eine Mobilfunknummer voraus

"Overwatch 2" startet in diesem Jahr. Spieler, die den Shooter spielen möchten, müssen ihren Account mit einer Mobilfunknummer verknüpfen, wie aus den Produkteinträgen hervorgeht.

„Overwatch 2“ startet in Kürze in die Beta-Phase, für die sich Spieler registrieren können. Im Oktober folgt der Free-to-Play-Start. Um den Shooter nutzen zu können, ist allerdings eine aktive Mobilfunknummer vonnöten.

Die Information zur Mobilfunkpflicht ist etwas versteckt im offiziellen PlayStation Store-Eintrag zum „Watchpoint-Paket“ zu finden, das mit 39,99 Euro zu Buche schlägt und einen garantierten Zugang zur Beta von „Overwatch 2“ beschert.

Im Wortlaut heißt es dort: „Um Overwatch spielen zu können, muss eine Mobiltelefonnummer mit Ihrem Battle.net-Account verknüpft sein.“

Ähnliche Hinweise sind auf den anderen Plattformen hinterlegt, zum Beispiel im Battle.net, wo an PC-Spieler gerichtet betont wird: „Um Overwatch 2 zu spielen, benötigt ihr eine mit eurem Battle.net-Account verbundene Mobilfunknummer.“

Verknüpfungen sind beschränkt

Eine hinterlegte Mobilfunknummer kann zwar recht effektiv der Accountsicherheit dienen. Allerdings scheint Blizzard Entertainment ein anderes Ziel zu verfolgen und ist bestrebt, die Zahl von Smurfern, Trollen und anderen toxischen Spielern zu reduzieren.

Denn möglich ist es momentan nur, eine Mobilfunknummer mit einem einzelnen Battle.net-Account zu verknüpfen. Hat ein Spieler hingegen die Absicht, mehrere Accounts für „Overwatch 2“ zu erstellen, benötigt er entsprechend viele Nummern. Prepaid-Karten und vergleichbare Produkte bieten zwar grundsätzlich eine bezahlbare Möglichkeit. Doch sind die Hürden zur Erstellung mehrerer Accounts grundsätzlich höher.

Falls euch die Mobilfunkpflicht nicht abschreckt und ihr garantiert an der Beta von „Overwatch 2“ teilnehmen möchtet, dann bietet sich der Kauf des erwähnten „Watchpoint-Pakets“ an. Es umfasst neben dem Zugang zur Testphase ein Exemplar der „Overwatch Legendary Edition“. Zur Veröffentlichung von „Overwatch 2“ am 4. Oktober 2022 gesellen sich hinzu: Ein Premium-Battle Pass für die erste Season, zwei legendäre Heldenskins, 2.000 Einheiten der virtuellen Währung und ein Spieler-Icon.

Die Beta von „Overwatch 2“ startet am 28. Juni 2022. Mehr Details zur Testphase halten wir in dieser Meldung für euch bereit. Der Free-to-Play-Start folgt am 4. Oktober 2022.

Was haltet ihr von der Verknüpfung der Accounts an eine Mobilfunknummer? Verzichtet ihr vielleicht sogar auf den Shooter?

