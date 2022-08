The Eternal Cylinder: PS5-Version inkl. Gratis-Upgrade angekündigt – Trailer & Details

The Eternal Cylinder:

Wie bekannt gegeben wurde, wird das ungewöhnliche Abenteuer "The Eternal Cylinder" inklusive eines Gratis-Upgrades für die PlayStation 5 veröffentlicht. Zudem wurde ein Anniversary-Update angekündigt, das verschiedene neue Inhalte mit sich bringt.

Wie Good Shepherd Entertainment und die Entwickler von Ace Team bekannt gaben, haben die beiden Studios das ungewöhnliche Adventure „The Eternal Cylinder“ noch lange nicht zu den Akten gelegt.

Stattdessen arbeitet Ace Team derzeit an einer technisch aufpolierten Version für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Auf der PS5 sowie der Xbox Series X wird euch unter anderem die Möglichkeit geboten, zwischen einem 4K- und einem Ray-Tracing-Modus zu wählen. Exklusiv auf der PlayStation 5 ist zudem eine Unterstützung des DualSense-Controllers mit von der Partie. Mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern soll für eine noch immersivere Spielerfahrung gesorgt werden.

Wer „The Eternal Cylinder“ bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann die entsprechende Next-Gen-Fassung ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Anniversary-Update liefert neue Inhalte

Ergänzend zu den PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „The Eternal Cylinder“ wurde ein Anniversary-Update angekündigt, das genau wie der New-Gen-Patch am 13. Oktober 2022 erscheint. Zu den neuen Inhalten, die mit dem Anniversary-Update Einzug halten, gehört eine Mutation, die eure Trebhums in die Lage versetzt, Feuer zu spucken und sich so gegen gefährliche Fressfeinde zu verteidigen.

Hinzukommen zwei neue Kreaturen, die die Spielwelt unsicher und euch das Leben schwer machen werden: Der Buddugh Gropp und der Gharukuk, ein großer dreibeiniger Aasfresser, der in der Wüste lebt. Ein frisch veröffentlichter stellt euch die neuen des Anniversary-Updates kurz vor.

„The Eternal Cylinder“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.

