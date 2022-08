Star Wars Jedi Survivor: Insider nennt Releasezeitraum des Nachfolgers

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts wiesen die Verantwortlichen von Electronic Arts darauf hin, dass Singleplayer-Erfahrungen für das Unternehmen auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen werden.

Zu den wichtigsten Produktionen für Einzelspieler, die sich aktuell bei Electronic Arts in Entwicklung befinden, gehört „Star Wars Jedi: Survivor“, das genau wie der erste Teil bei den „Titanfall“- und „Apex Legends“-Machern von Respawn Entertainment entsteht. In dieser Woche konnten wir euch bereits von einem Roman berichten, der den Namen „Star Wars Jedi: Battle Scars“ tragen und eine Brücke zwischen den Geschichten von „Fallen Order“ und „Survivor“ schlagen wird.

Je nach Land beziehungsweise Region wird der Roman zwischen dem 2. und dem 7. März 2023 veröffentlicht. Für diejenigen unter euch, die bereits dem Release von „Star Wars Jedi: Survivor“ entgegenfiebern, eine nicht ganz uninteressante Ankündigung.

Erscheint der Nachfolger im März 2023?

So meldete sich mit dem Industrie-Insider Jeff Grubb ein alter Bekannter zu Wort, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass nicht nur der besagte Roman in der ersten März-Woche veröffentlicht wird. Selbiges gilt laut Grubb auch für „“Star Wars Jedi: Survivor“. Vollkommen überraschend käme das Ganze nicht, da Hinweise auf eine mögliche Veröffentlichung Anfang März 2023 bereits vor einiger Zeit in den Datenbanken des PlayStation Networks entdeckt wurden.

Eine offizielle Bestätigung seitens Electronic Arts beziehungsweise Respawn Entertainment steht allerdings noch aus. In „Star Wars Jedi: Survivor“ schlüpft ihr erneut in die Rolle des Protagonisten Cal Kestis. Die Geschichte des Sequels setzt fünf Jahr nach den Geschehnissen von „Fallen Order“ ein und verwickelt die Crew der Mantis in ein neues Abenteuer. Weitere Details zur Geschichte, die erneut recht düster ausfallen wird, sollen in den nächsten Monaten folgen.

„Star Wars Jedi: Survivor“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

