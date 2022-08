Star Wars Jedi Fallen Order: Roman soll zunächst die Brücke zu „Survivor“ schlagen

Als Electronic Arts und Respawn Entertainment Ende 2019 „Star Wars Jedi: Fallen Order“ veröffentlichten, hatten sie gehofft, dass sie mit Cal Kestis einen neuen Charakter in der erfolgreichen Sci-fi-Marke etablieren können. Und dies scheint sich immer stärker zu einer Gewissheit zu entwickeln.

Cals neue Mission

Denn Cal Kestis wird im nächsten Jahr mit „Star Wars Jedi: Survivor“ nicht nur ein weiteres Spiel erhalten. Wie LucasFilm mitteilte, werden auch zwei Bücher auf den Markt kommen, die in Zusammenhang mit „Fallen Order“ stehen. Das erste Buch, das am 7. März 2023 auf den Markt kommen soll, wird ein Roman sein, der von Sam Maggs geschrieben wurde und auf den Namen „Star Wars Jedi: Battle Scars“ hört.

Die Geschichte wird zwischen den beiden Spielen angesiedelt sein, wobei Cal Kestis und die Mannschaft der Mantis in eine neue Mission verwickelt werden. Allerdings wurden noch keine konkreten Details zu der Handlung verraten. Jedoch kann Sam Maggs bereits einige Arbeiten an Comicbüchern und Videospielen vorweisen, sodass sie unter anderem an „Tiny Tina’s Wonderlands“, „Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps“ sowie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ gearbeitet hatte.

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi Survivor:

Bei dem zweiten Buch handelt es sich wiederum um „The Art of Star Wars Jedi: Survivor“, in dem Konzeptzeichnungen sowie Entwicklerkommentare zum kommenden Actionspiel gesammelt werden. Es wird ein Hardcover-Buch in voller Farbe aus dem Hause Dark Horse sein, das am 2. Mai 2023 in die Händlerregale gebracht werden soll.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars: Jedi Fallen Order.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren