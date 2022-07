Star Wars Jedi Survivor: Actionfiguren zeigen Cal Kestis‘ neuen Look

Am vergangenen Wochenende wurden bei der San Diego Comic-Con neue Actionfiguren von Hasbro vorgestellt. Darunter auch ein Set, das den neuen Look von Cal Kestis in „Star Wars Jedi: Survivor“ zeigt.

Electronic Arts und die Entwickler von Respawn Entertainment haben „Star Wars Jedi: Survivor“ Ende Mai mit einem kurzen Teaser-Trailer vorgestellt. Seitdem sieht es mit offiziellen Informationen zu dem Sequel von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ etwas mau aus.

Am vergangenen Wochenende dann konnten die Fans auf der San Diego Comic-Con einen ersten Blick von Cal Kestis in „Jedi Survivor“ erhaschen. Denn Hasbro stellte einige neue Actionfiguren im „Star Wars“-Universum vor. Darunter war auch ein etwas erwachsenerer Cal.

Cal Kestis jetzt ohne Poncho – aber mit Bart

Der Schauspieler Cameron Monaghan, der Cal Kestis im Spiel verkörpert, hatte bereits angekündigt, dass es sich bei „Star Wars Jedi: Survivor“ um eine erwachsenere Fortführung der Geschichte handelt. Und die Entwickler wollten dem Protagonisten anscheinend auch ein etwas erwachseneres Äußeres verpassen. Immerhin spielt der kommende Titel rund fünf Jahre nach „Star Wars Jedi: Fallen Order“.

Wenn man der neuen Actionfigur nach geht, treibt sich Cal Kestis in „Star Wars Jedi: Survivor“ nicht mehr in einem Poncho herum. Im ersten Spiel konnte der Protagonist optional Ponchos tragen, die überall in der Spielfeld in Kisten gefunden werden konnten. Zudem scheint Kestis seine wilde Mähne etwas gezähmt zu haben. Zu den weiteren Veränderungen zählen ein kleines Bärtchen, das im Internet bereits mit dem Bart von Kyle Katarrn aus der „Jedi Knight“-Serie vergleichen wird, sowie ein Blaster, den Cal Kestis an der Hüfte trägt.

„Star Wars Jedi: Survivor“ soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt, dem jüngsten Leak im PlayStation Store zufolge könnte der Titel jedoch Ende Februar oder Anfang März 2023 erscheinen. Kürzlich ist auch die Steam-Seite zum Spiel online gegangen, bei der als Veröffentlichungsdatum „Coming soon“ eingetragen ist.

