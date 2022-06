Star Wars Jedi Survivor: Taucht Darth Maul im Spiel auf?

Viele Nutzer werden es schon wissen, die anderen werden es jetzt erfahren: Darth Maul hat sein Zusammentreffen mit Obi-Wan Kenobi in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ überlebt. Auch wenn er in zwei Hälften geteilt wurde, half ihm sein Hass, am Leben zu bleiben. Sein weiteres Treiben als Halb-Cyborg wurde unter anderem ausführlich in den Serien „The Clone Wars“ und „Star Wars Rebels“ thematisiert. Laut einem Insider könnte der dathomirische Zabrak möglicherweise bald auch in „Star Wars: Jedi Survivor“ auftauchen.

Insider hatte schon vor einiger Zeit von Darth Maul gehört

In der aktuellen Ausgabe des XboxEra-Podcast sprach der Insider Nick Baker, auch bekannt unter dem Namen „Shpeshal Nick“, über die zurückliegende Ankündigung von „Star Wars: Jedi Survivor“. In dem Podcast wird erwähnt, dass Nick bereits vor der offiziellen Ankündigung davon gesprochen hatte, dass man um den 27. Mai die Augen nach dem Titel aufhalten soll. An diesem Tag wurde das „Star Wars“-Spiel durch einen kurzen Teaser vorgestellt.

Der Insider erzählt weiter, dass er hofft, dass das, was er über das Spiel gehört hat, auch wahr ist. Er hätte bereits vor über einem Jahr davon gehört, dass Darth Maul in „Star Wars: Jedi Survivor“ auftauchen würde. Er wäre jedoch nicht sicher gewesen, wie dies in die Zeitlinie gepasst hätte. Er selbst würde der „Star Wars“-Lore nicht wirklich folgen und wäre verwirrt darüber gewesen, wie der Sith-Lord in dem Spiel auftauchen könnte. Bakers Kommentare sind in dem Video ungefähr ab 30:38 zu sehen.

Der Erstling „Jedi: Fallen Order“ spielt etwa fünf Jahre nach den Geschehnissen von „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“. Das kommende „Star Wars: Jedi Survivor“ spielt etwa fünf Jahre nach dem ersten Spiel, ungefähr zur gleichen Zeit wie die kürzlich gestartete Serie „Obi-Wan Kenobi“. Darum hoffen die Fans auch, dass Cal Kestis in der neuen Serie auf Obi-Wan treffen könnte. Die Kenobi-Serie spielt zwischen den Zeichentrickserien „The Clone Wars“ und „Star Wars Rebels“. Da Maul in beiden Shows zu sehen ist, ist er während der Ereignisse von „Star Wars: Jedi Survivor“ also putzmunter und könnte theoretisch auch in dem Spiel vorkommen.

„Shpeshal Nick“ rät den Fans jedoch, dieses Gerücht noch nicht für bare Münze zu nehmen. Er selbst hätte diese Behauptung vor mehr als einem Jahr gehört und wüsste nicht, ob es überhaupt wahr ist. Auch wüsste er nicht, ob sich die Pläne der Entwickler mittlerweile geändert hätten.

