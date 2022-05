Star Wars Jedi Fallen Order 2: Angeblich mit zweitem spielbaren Charakter

Der kommende zweite Teil von „Star Wars Jedi: Fallen Order“, der angeblich den Namen „Jedi Survivor“ trägt, könnte einen weiteren spielbaren Charakter erhalten. Doch Fans von Cal Kestis können aufatmen: der rothaarige Jedi soll auch bei „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ noch immer die Hauptrolle einnehmen.

Insider sprechen von weiterem Charakter

Die möglichen Informationen kommen wieder von Jeff Grubb von GameBeat, der auch über den neuen Namen und den Releasezeitraum des Actiontitels Bescheid wissen wollte. Laut Grubb soll Cal Kestis weiterhin der Protagonist sein, „…aber ich nehme an, das bedeutet nicht, dass es keine anderen spielbaren Charaktere gibt… Ich sage nicht, dass es die auch gibt, ich weiß es nicht…“

Während sich die Bemerkung von Grubb wie Gestammel anhören könnte, ermutigte es Bespin Bulletin dazu, sich ebenfalls zu der Charakterfrage zu äußern. Der Insider habe in den letzten Monaten widersprüchliche Dinge zu der Fortsetzung gehört. Kestis soll weiterhin die Hauptrolle einnehmen, es soll aber auch einen weiteren spielbaren Charakter geben. Der Bespin Bulletin hielt es lange Zeit nur für Gerüchte und etwas, was sich die Fans wünschen würden. In der Community würde es einige Forderungen dazu geben, dass die Nachtschwester Merrin die Hauptrolle in „Jedi Survivor“ spielen sollte.

Gerüchten zufolge soll „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ im Februar oder März 2023 erscheinen. Angeblich wollen sich die Entwickler bei dem neuesten Teil nur auf die Current-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie auf den PC konzentrieren und das Spiel nicht mehr auf den alten Konsolen veröffentlichen. Berichten zufolge wird es von dem Spiel bald auch etwas zu sehen geben: „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ soll angeblich im Rahmen der Star Wars Celebration vom 26. bis zum 29. Mai 2022 enthüllt werden.

Quelle: GameRant, Bespin Bulletin

