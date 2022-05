Star Wars Jedi Fallen Order: Ideen für eine andere Hauptfigur wurden abgelehnt

Das Aussehen und das Geschlecht des Hauptcharakters war nicht von Anfang an festgelegt. Mehrere Entwickler des zuständigen Teams befürworteten nämlich einen schwarzen oder einen weiblichen Charakter. Das erzählte Nora Shramek, die früher bei Respawn Entertainment gearbeitet hat, kürzlich auf Twitter.

Diese Vorschläge lehnten die leitenden Köpfe im Team jedoch aus folgenden Gründen ab: Mit Cere Junda und Saw Gerrera waren bereits zwei schwarze Figuren geplant. Und weil die jüngste „Star Wars“-Trilogie mit Rey einen weiblichen Protagonisten hat, wollte man hier auf eine Frau verzichten. So wurde letztendlich Jedi-Padawan Cal Kestis zum Hauptcharakter ernannt.

In absehbarer Zeit dürft ihr erneut in die Haut von Cal Kestis schlüpfen. Respawn arbeitet nämlich schon seit längerer Zeit an einem Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Anscheinend war der Release ursprünglich für 2022 geplant, doch auch bei diesem Projekt könnte es zu einer Verzögerung kommen. Das behauptet zumindest der gut vernetzte Branchen-Insider und Videospielredakteur Jeff Grubb. Sollte es so kommen, ist mit einer Veröffentlichung im nächsten Jahr zu rechnen.

Ein weiteres Gerücht von der selben Quelle spricht von einem ausschließlichen Current-Gen-Release. In diesem Fall würden ausschließlich die PS5, die Xbox Series X/S und der PC bedient werden. Die offizielle Vorstellung könnte jedenfalls auf der Star Wars Convention erfolgen, die vom 26. bis zum 29. Mai ausgetragen wird.

„Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist am 15. November 2019 für PS4, Xbox One, Google Stadia und PC erschienen. Seit Juni vergangenen Jahres ist auch eine PS5-Version erhältlich.

